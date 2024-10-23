Какие виды фарша можно смешивать

Мясо разных видов можно смешивать в один фарш, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Она отметила, что данный прием придает блюду новые вкусовые характеристики.

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«Куриный или индюшачий фарш выигрывает по содержанию белка, но обладает меньшим количеством жира. Он полезен для диетического питания, но вот блюда приготовленные из него будут иметь достаточно сухую структуру, и могут из-за этого получится не такими вкусными. Если добавить к нему к примеру фарш свиной, в котором процент жира больший, то можно добиться лучшего вкуса и сохранить достаточное количество белка», — добавила Калошина.

Эксперт напомнила, что говяжий и свиной фарши практически одинаковы по содержанию белков, жиров и углеводов. Врач подчеркнула, что в красном фарше содержится незаменимое гемовое железо, которое практически отсутствует в фарше из птицы.

«И людям с анемией предпочтительней выбирать именно его. Если по каким-либо причинам вкус красного фарша не нравится, можно смешать его с фаршем птицы, таким образом сохранив содержание этого незаменимого микроэлемента», — заявила Калошина.

Эндокринолог рассказала, что разные виды фарша дополнят друг друга по содержанию витаминов и минералов. Например куриный фарш богат такими витаминами и минералами как витамин B5, калий, фосфор, отметила Калошина. Фарш свиной в отличии от куриного богат витамином B1, B2, селеном. Также в красном фарше большее содержание витамина B12 и PP, подытожила эксперт.

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