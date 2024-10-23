Салат цезарь для кетодиеты: любимое блюдо без вреда для фигуры
Диеты, с помощью которых вы худеете к Новому году, вовсе не повод отказываться от привычного меню. Если вы фанат низкоуглеводных и кетодиет, то рецепт салата цезарь с низким содержанием углеводов как раз для вас.
Ингредиенты для салата:
- куриное филе — 400 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- бекон — 70 г;
- салат «Ромэн» — 200 г;
- твердый сыр — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт — 125 мл;
- сладкая горчица — 1 ст. л.;
- лимон — 1/2 шт.;
- чеснок — 1 долька;
- твердый сыр — 15 г;
- филе анчоусов измельченное — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Все ингредиенты для заправки уложить в стакан погружного блендера, измельчить, накрыть подходящей крышкой и убрать в холодильник. Куриное филе нарезать кубиками, замариновать в оливковом масле с солью и перцем на четверть часа, а затем обжарить на сковороде до румяной корочки. Бекон порезать на небольшие кусочки и поджарить с обеих сторон. Листья салата выложить на порционные тарелки, сверху положить кусочки куриного филе с беконом, полить заправкой и посыпать тертым сыром.
- Калорийность на 100 г: 179,2 ккал.
- БЖУ: 16,7/10,7/3,6.
- Время приготовления: 40 минут.