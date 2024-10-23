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Салат цезарь для кетодиеты: любимое блюдо без вреда для фигуры

Диеты, с помощью которых вы худеете к Новому году, вовсе не повод отказываться от привычного меню. Если вы фанат низкоуглеводных и кетодиет, то рецепт салата цезарь с низким содержанием углеводов как раз для вас.

Салат цезарь для кетодиеты: любимое блюдо без вреда для фигуры
© globallookpress.com

Ингредиенты для салата:

  • куриное филе — 400 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • бекон — 70 г;
  • салат «Ромэн» — 200 г;
  • твердый сыр — 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт — 125 мл;
  • сладкая горчица — 1 ст. л.;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • чеснок — 1 долька;
  • твердый сыр — 15 г;
  • филе анчоусов измельченное — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Все ингредиенты для заправки уложить в стакан погружного блендера, измельчить, накрыть подходящей крышкой и убрать в холодильник. Куриное филе нарезать кубиками, замариновать в оливковом масле с солью и перцем на четверть часа, а затем обжарить на сковороде до румяной корочки. Бекон порезать на небольшие кусочки и поджарить с обеих сторон. Листья салата выложить на порционные тарелки, сверху положить кусочки куриного филе с беконом, полить заправкой и посыпать тертым сыром.

  • Калорийность на 100 г: 179,2 ккал.
  • БЖУ: 16,7/10,7/3,6.
  • Время приготовления: 40 минут.
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