Салат цезарь для кетодиеты: любимое блюдо без вреда для фигуры

Диеты, с помощью которых вы худеете к Новому году, вовсе не повод отказываться от привычного меню. Если вы фанат низкоуглеводных и кетодиет, то рецепт салата цезарь с низким содержанием углеводов как раз для вас.

Ингредиенты для салата:

куриное филе — 400 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

бекон — 70 г;

салат «Ромэн» — 200 г;

твердый сыр — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт — 125 мл;

сладкая горчица — 1 ст. л.;

лимон — 1/2 шт.;

чеснок — 1 долька;

твердый сыр — 15 г;

филе анчоусов измельченное — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Все ингредиенты для заправки уложить в стакан погружного блендера, измельчить, накрыть подходящей крышкой и убрать в холодильник. Куриное филе нарезать кубиками, замариновать в оливковом масле с солью и перцем на четверть часа, а затем обжарить на сковороде до румяной корочки. Бекон порезать на небольшие кусочки и поджарить с обеих сторон. Листья салата выложить на порционные тарелки, сверху положить кусочки куриного филе с беконом, полить заправкой и посыпать тертым сыром.