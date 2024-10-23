Тыква вкусная и полезная: семь рецептов для правильного питания

Из тыквы можно приготовить не только пугающую инсталляцию на Хеллоуин, но и множество вкусных и полезных блюд. Собрали для вас семь самых полезных ПП-рецептов из тыквы.

Классический суп из тыквы с секретом

Килограммовую тыкву очистить и нарезать крупными кубиками. Пару картофелин нарезать соломкой, крупную морковь — кружочками. В сотейнике разогреть 50 г сливочного масла, выложить овощи и тушить, постоянно помешивая, до полуготовности. Затем влить в смесь стакан сливок, посолить, добавить черный молотый перец по вкусу и чайную ложку сушеного молотого чеснока. Довести до кипения и тушить до готовности. Затем измельчить суп блендером. Подавать в тарелках, украсив свежей зеленью и столовой ложкой брынзы — именно в легкой сырной кислинке заключается главный секрет этого рецепта. Такая добавка придает тыквенному супу особую пикантность.

Осенний суп в тыкве, запеченный в духовке

Если вам важен не только вкус блюда, но и красивая подача, рекомендуем приготовить суп прямо в тыкве, запеченной в духовке.

У желтой тыквы срезаем верхушку, чтобы получилась своеобразная крышка, и вычищаем семечки, ложкой выскребаем мякоть, пока не получится достаточно вместительная емкость. Репчатую луковицу пассеруем на оливковом масле до прозрачности, добавляем одну тертую морковку, нарезанные соломкой три картофелины, три дольки свежего измельченного чеснока. Перемешиваем и тушим до полуготовности, затем вливаем пол-литра куриного бульона и тушим еще 20 минут. Тыкву изнутри смазываем растительным маслом, тушеные овощи пюрируем блендером и заливаем в тыкву, добавляем кусочек сливочного масла, закрываем тыквенной крышкой и ставим на противне в духовку на 45 минут. При подаче на стол суп можно наливать прямо из тыквы, а в каждую тарелку добавить немного сметаны и свежей порубленной зелени.

Тыквенный суп в мультиварке

Такой способ приготовления тыквенного супа наименее хлопотный. Полкило тыквы, одну морковь, одну луковицу, две картофелины мелко нарезать кубиками, две дольки чеснока также измельчить ножом. В чашу мультиварки налить 2 ст. л. растительного масла и в режиме жарки около пяти минут пассеровать лук и чеснок. Затем добавить остальные овощи, залить 700 мл воды и готовить в режиме «суп» около получаса. Готовые овощи измельчить блендером, влить 150 мл подогретых сливок, посолить, добавить щепотку прованских трав и подавать к столу.

Сырники с яблоками и тыквой

Сырники можно готовить круглый год, однако только осенью они получаются особенно вкусными с тыквой и яблоками. Для этого в миске надо смешать полкило творога, 2 яйца и 2 ст. л. сахара, добавить щепотку соли и растереть до однородной массы. Затем ввести в заготовку по 50 г тыквенного и яблочного пюре, всыпать 4 ст. л. муки и руками вымешать тесто. Формировать из него небольшие «колобки» и обжаривать их с обеих сторон на сковороде в масле, немного придавливая, чтобы они получились плоскими. Сырники подают со сметаной или медом.

Оладьи с тыквой без муки

С тыквой также можно приготовить сладкие оладьи без сахара и без муки. Для этого полкило сладкой тыквы надо натереть на мелкой терке, добавить одно яйцо и жидкий заменитель сахара по вкусу, туда же вмешать мелко натертый твердый сыр — около 80 г. Перемешать тесто руками, формировать из него тонкие лепешки и обжаривать их на сковороде с небольшим количеством масла до готовности. Подавать такие оладьи можно с натуральным фруктовым пюре или домашним йогуртом.

Осенний оливье

С тыквой можно приготовить даже оливье. Для этого сварить три картофелины, три яйца, одну некрупную свеклу. Все остудить, почистить и порезать мелкими кубиками. 200 г тыквы также порезать и запечь в духовке до мягкости. 3 шт. маринованных огурцов и 200 г вареной колбасы режем кубиками того же размера. Все ингредиенты смешиваем в миске, заправляем греческим йогуртом, добавляем соль, перец и немного горчицы. Подавать, украсив свежей зеленью.

Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке

Даже если в детстве вы не любили кашу с тыквой, рекомендуем попробовать это блюдо снова — с возрастом вкусовые предпочтения сильно меняются. Возможно, сейчас вам это кушанье покажется пищей богов.

Для ее приготовления необходимо порезать кубиками 400 г тыквы, потушить ее в небольшом количестве воды около пяти минут и затем всыпать туда же 150 г промытого пшена. Добавить около 50 мл воды и держать на маленьком огне 10 минут. После этого добавить в кастрюлю щепотку соли, 3 ч. л. сахара и пол-литра молока. Довести до кипения и варить еще около 10 минут на минимальном огне. Затем выключить огонь, добавить в кастрюлю 30 г сливочного масла и оставить на конфорке на 10 минут. После этого перемешать и подавать к столу.