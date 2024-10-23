Какую рыбу предпочитают россияне

В третьем квартале текущего года россияне уменьшили покупки шпрот на 5%, а также сократили потребление тунца (-7%), лосося (-6%) и иваси (-13%), сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Чек Индекса». Вместо этого они предпочитают минтай (+10%), треску (+5%) и сельдь (+3%).

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Общее количество покупок рыбы в стране за третий квартал увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 5%, достигнув 516 рублей.

Ранее аналитики зафиксировали снижение спроса на красную икру в России в минувшем сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, количество совершенных покупок по стране сократилось на 8%, при этом средний чек, наоборот, увеличился на 8%, а медианная цена за килограмм повысилась на 10%, достигнув отметки 7230 рублей.

До этого россиянам рассказали, как выбрать качественную и вкусную красную икру. Во-первых, выбирать икру следует по цвету. У нерки она должна быть темно-красная, а у горбуши — от бледно- до ярко-оранжевого. Во-вторых, важно обращать внимание на размер икринок. У нерки диаметр икринок будет не более 4 мм, у горбуши — 4–5 мм, а у кеты «бусинки» будут крупные, 5–6 мм. В-третьих, нужно учитывать место и дату производства, а также срок годности. Приобретать следует икру, изготовленную на Камчатке или Сахалине.