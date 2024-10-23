Девять блюд из тыквы, которые стоит попробовать перед Хэллоуином

Для многих один из самых долгожданных сезонов — тыквенный. Тыкву варят, парят, запекают, пюрируют. И сложно поверить, что изначально этот овощ выращивался для кормления скота. Как хорошо, что в какой-то момент люди начали думать головой, а не тыквой! Рассказываем о самых вкусных блюдах с сочной оранжевой мякотью.

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Unica

Идеально томленые говяжьи щечки должны таять во рту, впрочем, как и идеально запеченная сладкая тыква. А раз у этих продуктов столько общего, то они легко подружатся в одной тарелке. А именно в составе ризотто на насыщенном ароматном бульоне.

Abrau-Durso Usachevsky

Говорят, первый тыквенный суп приготовили во Франции, потом рецепт покорил Великобританию, где блюдо прозвали «супом хорошей жены». И если тогда он казался незамысловато домашним, то спустя годы приобрел изысканный флер. И помогли в этом супу дополнительные ингредиенты. Например, красные креветки и рапаны.

Mr Lee

В Китае тыква — символ долголетия и материального благополучия, еще и злых духов, по поверьям, отпугивает. А потому и на кухне китайцы используют пузатый плод с большой охотой. Одно из самых популярных блюд — ломтики тыквы, обжаренные до хрустящей корочки. Сверху крошим традиционный для Поднебесной соленый желток.

Maritozzo

Закрытая паста карамелле в виде завернутых в фантики конфет, как правило, начиняется сливочным сыром или овощами. Осенью главным героем в этой истории пусть будет сахарная тыква — чтобы полностью раскрыть «сладкую» тему.

«Колбасный цех & Магадан»

Пряная солоноватость жареного халуми. Деликатная медовость тыквы. Ярко выраженная сладость узбекских томатов с приятной кислинкой. И терпкий салат-корн с ореховыми нотами. Вкусовая композиция получилась разноплановой, однако все ее составляющие органично дополняют друг друга.

Pro.Хинкали

Рис, пшено, кускус, кукурузная — крупу сочетают с кусочками тыквы испокон веков. Подходит оранжевый плод и к булгуру, который у нас популярен последние лет 10, а на Ближнем Востоке известен несколько тысячелетий. Но кашу готовить мы не будем, а подадим в качестве гарнира к язычкам ягненка.

Selfie

Мини-тыквы — это не только тематический декор для помещения (не Джеком-фонарем единым, кстати), но и возможность организовать интересную подачу блюда. Итак, из сладкой оранжевой мякоти лепим нежнейшие ньокки, выкладываем их в тыквину, заливаем пармезановым молочком, украшаем икрой и закрываем крышечкой.

Tilda

«Бальзам от всех бед», — восхищался целебными свойствами тыквы Плиний-старший.

Римская империя уже в прошлом, но уважение к рыжему плоду у жителей Апеннин осталось. Исполнить гастрономическую оду по-итальянски всегда можно через пасту. Домашние папарделле с говяжьими щечками и кусочками тыквы, запеченной в меду и соевом соусе, — вот вам припев!

NOME

На смену одним бахчевым приходят другие. Мы про дыню с арбузом, которые сдали свою гастросмену, и пост приняла тыква. Особенно ротация заметна в классических закусках с сыром. Например, арбуз шел с фетой, дыня сочеталась с голубым сыром, а тыкве в партнеры годится бри. Пикантности блюду придаст сладкий чили и соус из оливок.