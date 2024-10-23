Назван срок хранения замороженных грибов

Срок хранения замороженных грибов: этот ответ расстроит многих
Со сроком хранения магазинных грибов обычно вопросов не возникает, ведь производитель всегда указывает его на упаковке. Но сколько можно хранить грибы, если вы собирали их самостоятельно?
Вы можете замораживать любые грибы — от обычных сыроежек до белых. Главное, чтобы это были свежие грибы.
Для начала очистите их от мусора, червивые и гнилые выбросьте. Мыть или вымачивать перед заморозкой их не нужно. Можно просто стряхнуть землю. Также их не нужно чистить, исключение — маслята. Замораживайте их целиком или нарежьте как удобно.
Если вы заморозили свежие сырые грибы, то употребите их в течение шести месяцев. Если они прошли предварительную обработку, то храниться они могут год. Однако температура в морозилке должна быть не выше 20 градусов. Не замораживайте их повторно.
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