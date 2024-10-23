Икра: польза для здоровья и семь интересных рецептов

Икра — это не просто традиционный для праздников деликатес, но и настоящий кладезь полезных веществ. Она обладает высокой питательной ценностью и благотворно влияет на здоровье благодаря содержанию белков, витаминов, минералов и жирных кислот. Вот ее основные полезные свойства.

Богатый источник белка

Икра содержит легкоусвояемый белок высокого качества, который необходим для роста и восстановления тканей, поддержания мышечной массы, нормальной работы иммунной системы. Белки икры содержат все незаменимые аминокислоты, что делает ее полноценным продуктом для организма.

Омега−3 жирные кислоты

В икре много полиненасыщенных жирных кислот Омега−3, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов, поддерживают здоровье мозга, улучшая память и концентрацию внимания, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет.

Минералы для здоровья

Икра содержит такие важные минералы, как железо, необходимое для нормального кроветворения и предотвращения анемии, йод, который поддерживает работу щитовидной железы. А еще — калий и магний для нормального функционирования сердца и снижения риска аритмий, цинк и фосфор для здоровья кожи и костей.

Словом, ее необходимо есть не только в праздники, но и в обычное время — в идеале, до трех раз в неделю. Приводим лучшие рецепты с икрой от шеф-повара со стажем работы 22 года Руслана Миронова.

Блины с икрой и сливочным муссом

Блины — 8—10 шт.

Красная икра — 150 г

Сливочный сыр — 200 г

Сливки 33% — 100 мл

Укроп — по вкусу

Взбейте сливки и аккуратно соедините их со сливочным сыром. На каждый блин нанесите слой сливочного мусса и добавьте немного икры. Сверните блины рулетом и разрежьте на кусочки. Украсьте веточками укропа.

Тартар из лосося с икрой

Филе лосося — 200 г

Красная икра — 100 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лук-шалот — 1 шт.

Зеленый лук — для украшения

Нарежьте лосось мелкими кубиками и добавьте лимонный сок, масло и мелко нарезанный лук-шалот. Перемешайте и выложите в порционные формы. Сверху выложите икру и украсьте зеленым луком.

Канапе с икрой и авокадо

Черный хлеб — 5—6 ломтиков

Авокадо — 1 шт.

Красная или черная икра — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Лимон — ½ шт.

Нарежьте хлеб небольшими квадратами или кругами и слегка подрумяньте. Разомните авокадо с лимонным соком в пасту. Намажьте хлеб сливочным маслом и пастой из авокадо. Сверху добавьте немного икры.

Салат с креветками и икрой

Креветки — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Красная икра — 100 г

Листья салата — для подачи

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Очистите и отварите креветки. Нарежьте авокадо и выложите на листья салата. Добавьте креветки и икру, полейте маслом и лимонным соком.

Паста с икрой и сливочным соусом

Паста (спагетти или лингвини) — 300 г

Сливки 20% — 200 мл

Красная икра — 100 г

Пармезан — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль и перец — по вкусу

Отварите пасту до состояния аль денте. В сковороде разогрейте сливки с измельченным чесноком. Добавьте пасту в соус, перемешайте и приправьте. Перед подачей украсьте пармезаном и икрой.

Яйца, фаршированные икрой и крем-сыром

Яйца — 6 шт.

Крем-сыр — 150 г

Красная икра — 100 г

Укроп — для украшения

Отварите яйца вкрутую и разрежьте пополам. Выньте желтки, разомните и смешайте с крем-сыром. Начините половинки яиц полученной смесью. Сверху добавьте икру и украсьте укропом.

Рулет из лаваша с икрой и сыром фета

Лаваш — 2 листа

Фета — 150 г

Сметана — 3 ст. л.

Красная икра — 100 г

Свежая зелень — по вкусу