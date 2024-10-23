Икра: польза для здоровья и семь интересных рецептов

Икра: польза для здоровья и 7 интересных рецептов
Икра — это не просто традиционный для праздников деликатес, но и настоящий кладезь полезных веществ. Она обладает высокой питательной ценностью и благотворно влияет на здоровье благодаря содержанию белков, витаминов, минералов и жирных кислот. Вот ее основные полезные свойства.
Богатый источник белка
Икра содержит легкоусвояемый белок высокого качества, который необходим для роста и восстановления тканей, поддержания мышечной массы, нормальной работы иммунной системы. Белки икры содержат все незаменимые аминокислоты, что делает ее полноценным продуктом для организма.
Омега−3 жирные кислоты
В икре много полиненасыщенных жирных кислот Омега−3, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов, поддерживают здоровье мозга, улучшая память и концентрацию внимания, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет.
Минералы для здоровья
Икра содержит такие важные минералы, как железо, необходимое для нормального кроветворения и предотвращения анемии, йод, который поддерживает работу щитовидной железы. А еще — калий и магний для нормального функционирования сердца и снижения риска аритмий, цинк и фосфор для здоровья кожи и костей.
Словом, ее необходимо есть не только в праздники, но и в обычное время — в идеале, до трех раз в неделю. Приводим лучшие рецепты с икрой от шеф-повара со стажем работы 22 года Руслана Миронова.
Блины с икрой и сливочным муссом
- Блины — 8—10 шт.
- Красная икра — 150 г
- Сливочный сыр — 200 г
- Сливки 33% — 100 мл
- Укроп — по вкусу
- Взбейте сливки и аккуратно соедините их со сливочным сыром.
- На каждый блин нанесите слой сливочного мусса и добавьте немного икры.
- Сверните блины рулетом и разрежьте на кусочки. Украсьте веточками укропа.
Тартар из лосося с икрой
- Филе лосося — 200 г
- Красная икра — 100 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Зеленый лук — для украшения
- Нарежьте лосось мелкими кубиками и добавьте лимонный сок, масло и мелко нарезанный лук-шалот.
- Перемешайте и выложите в порционные формы.
- Сверху выложите икру и украсьте зеленым луком.
Канапе с икрой и авокадо
- Черный хлеб — 5—6 ломтиков
- Авокадо — 1 шт.
- Красная или черная икра — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Лимон — ½ шт.
- Нарежьте хлеб небольшими квадратами или кругами и слегка подрумяньте.
- Разомните авокадо с лимонным соком в пасту.
- Намажьте хлеб сливочным маслом и пастой из авокадо.
- Сверху добавьте немного икры.
Салат с креветками и икрой
- Креветки — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Красная икра — 100 г
- Листья салата — для подачи
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Очистите и отварите креветки.
- Нарежьте авокадо и выложите на листья салата.
- Добавьте креветки и икру, полейте маслом и лимонным соком.
Паста с икрой и сливочным соусом
- Паста (спагетти или лингвини) — 300 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Красная икра — 100 г
- Пармезан — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль и перец — по вкусу
- Отварите пасту до состояния аль денте.
- В сковороде разогрейте сливки с измельченным чесноком.
- Добавьте пасту в соус, перемешайте и приправьте.
- Перед подачей украсьте пармезаном и икрой.
Яйца, фаршированные икрой и крем-сыром
- Яйца — 6 шт.
- Крем-сыр — 150 г
- Красная икра — 100 г
- Укроп — для украшения
- Отварите яйца вкрутую и разрежьте пополам.
- Выньте желтки, разомните и смешайте с крем-сыром.
- Начините половинки яиц полученной смесью.
- Сверху добавьте икру и украсьте укропом.
Рулет из лаваша с икрой и сыром фета
- Лаваш — 2 листа
- Фета — 150 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Красная икра — 100 г
- Свежая зелень — по вкусу
- Смешайте фету со сметаной и мелко нарезанной зеленью.
- Намажьте смесью лаваш, добавьте слой икры.
- Сверните в рулет и нарежьте порционными кусочками.