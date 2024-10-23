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Икра: польза для здоровья и 7 интересных рецептов

Икра — это не просто традиционный для праздников деликатес, но и настоящий кладезь полезных веществ. Она обладает высокой питательной ценностью и благотворно влияет на здоровье благодаря содержанию белков, витаминов, минералов и жирных кислот. Вот ее основные полезные свойства.

Икра: польза для здоровья и семь интересных рецептов
© РИА Новости

Богатый источник белка

Икра содержит легкоусвояемый белок высокого качества, который необходим для роста и восстановления тканей, поддержания мышечной массы, нормальной работы иммунной системы. Белки икры содержат все незаменимые аминокислоты, что делает ее полноценным продуктом для организма.

Омега−3 жирные кислоты

В икре много полиненасыщенных жирных кислот Омега−3, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов, поддерживают здоровье мозга, улучшая память и концентрацию внимания, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет.

Минералы для здоровья

Икра содержит такие важные минералы, как железо, необходимое для нормального кроветворения и предотвращения анемии, йод, который поддерживает работу щитовидной железы. А еще — калий и магний для нормального функционирования сердца и снижения риска аритмий, цинк и фосфор для здоровья кожи и костей.

Словом, ее необходимо есть не только в праздники, но и в обычное время — в идеале, до трех раз в неделю. Приводим лучшие рецепты с икрой от шеф-повара со стажем работы 22 года Руслана Миронова.

Блины с икрой и сливочным муссом

  • Блины — 8—10 шт.
  • Красная икра — 150 г
  • Сливочный сыр — 200 г
  • Сливки 33% — 100 мл
  • Укроп — по вкусу
  1. Взбейте сливки и аккуратно соедините их со сливочным сыром.
  2. На каждый блин нанесите слой сливочного мусса и добавьте немного икры.
  3. Сверните блины рулетом и разрежьте на кусочки. Украсьте веточками укропа.

Тартар из лосося с икрой

  • Филе лосося — 200 г
  • Красная икра — 100 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Зеленый лук — для украшения
  1. Нарежьте лосось мелкими кубиками и добавьте лимонный сок, масло и мелко нарезанный лук-шалот.
  2. Перемешайте и выложите в порционные формы.
  3. Сверху выложите икру и украсьте зеленым луком.

Канапе с икрой и авокадо

  • Черный хлеб — 5—6 ломтиков
  • Авокадо — 1 шт.
  • Красная или черная икра — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Лимон — ½ шт.
  1. Нарежьте хлеб небольшими квадратами или кругами и слегка подрумяньте.
  2. Разомните авокадо с лимонным соком в пасту.
  3. Намажьте хлеб сливочным маслом и пастой из авокадо.
  4. Сверху добавьте немного икры.

Салат с креветками и икрой

  • Креветки — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Красная икра — 100 г
  • Листья салата — для подачи
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  1. Очистите и отварите креветки.
  2. Нарежьте авокадо и выложите на листья салата.
  3. Добавьте креветки и икру, полейте маслом и лимонным соком.

Паста с икрой и сливочным соусом

  • Паста (спагетти или лингвини) — 300 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Красная икра — 100 г
  • Пармезан — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль и перец — по вкусу
  1. Отварите пасту до состояния аль денте.
  2. В сковороде разогрейте сливки с измельченным чесноком.
  3. Добавьте пасту в соус, перемешайте и приправьте.
  4. Перед подачей украсьте пармезаном и икрой.

Яйца, фаршированные икрой и крем-сыром

  • Яйца — 6 шт.
  • Крем-сыр — 150 г
  • Красная икра — 100 г
  • Укроп — для украшения
  1. Отварите яйца вкрутую и разрежьте пополам.
  2. Выньте желтки, разомните и смешайте с крем-сыром.
  3. Начините половинки яиц полученной смесью.
  4. Сверху добавьте икру и украсьте укропом.

Рулет из лаваша с икрой и сыром фета

  • Лаваш — 2 листа
  • Фета — 150 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Красная икра — 100 г
  • Свежая зелень — по вкусу
  1. Смешайте фету со сметаной и мелко нарезанной зеленью.
  2. Намажьте смесью лаваш, добавьте слой икры.
  3. Сверните в рулет и нарежьте порционными кусочками.