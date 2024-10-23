Как выбрать творог в магазине: четыре надежных способа

Задумываясь, как выбрать творог в магазине, нужно помнить четыре надежных способа это сделать. Ориентироваться стоит на состав, жирность, консистенцию и еще некоторые характеристики кисло-молочного продукта.

Первое, на что обратить внимание, — срок годности и внешний вид упаковки. На пачке не должно быть царапин и разрывов, ведь через повреждения внутрь продукта могут попасть болезнетворные бактерии.

Второе — смотрите на жирность творога. По жирности творог бывает: жирный (от 12 до 23%), классический (от 4 до 9%), нежирный (от 2 до 3.8%) и обезжиренный (до 1.8%). Помните, что чем выше процент жирности в твороге, тем он мягче и сливочнее.

Третий способ выбрать творог в магазине — посмотреть на его цвет. Кисло-молочный продукт должен быть равномерно белым, возможно с кремовым оттенком. Наличие в твороге розоватых, зеленоватых, серых оттенков — признаки развития плесени и испорченности.

Четвертый шаг на пути покупке вкусного творога — посмотреть на его консистенцию. Сухой рассыпчатый творог или, наоборот, тянущийся как резина, может оказаться довольно пресным. В пачке классического, нежирного и обезжиренного творога допускается наличие сыворотки.

Помните, что для творога недопустим прогорклый или рожжевой привкус, затхлый запах. Творог не должен быть слишком кислым. Настораживать должен и ярко выраженный «искусственный» сливочно-кислый аромат.

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