Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе за 20 минут

Фунчоза, или стеклянная лапша, — низкокалорийный восточный гарнир, не требующий варки. Делимся очень легким рецептом фунчозы с куриным филе и замороженной овощной смесью в соевом соусе — элементарного, но вкуснейшего деликатеса.

Ингредиенты

Фунчоза — 200 г

Филе курицы — 400 г

Овощная смесь (готовая заморозка) — 400 г

Соевый соус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Перец молотый — на кончике ножа

Соль — по вкусу

Острый соус (кисло-сладкий с чили, табаско или другой) — 5 капель

Свежая зелень — пучок по желанию

Способ приготовления

Промытое филе нашинкуйте продолговатыми полосками.

Разогрейте масло в толстостенной сковороде на сильном огне, всыпьте курицу, жарьте 3–4 минуты до легкой золотистости.

Следом всыпьте овощную смесь и, не ослабляя огонь, готовьте еще 5–6 минут.

Влейте соевый и острый соус, приправьте по вкусу, перемешайте, жарьте еще 2 минуты.

Выложите лапшу в подходящую кастрюлю, замочите в кипящей воде и дайте настояться в течение 5–10 минут (точное время смотрите на упаковке). Когда фунчоза размякнет, выложите ее в дуршлаг, чтобы дать стечь лишней жидкости.

Добавьте лапшу к другим ингредиентам, перемешайте, грейте 1 минуту.

Посыпьте измельченной зеленью и перемешайте.

Фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе можно подавать к столу.

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