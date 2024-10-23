Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе за 20 минут: изысканно и легко
Фунчоза, или стеклянная лапша, — низкокалорийный восточный гарнир, не требующий варки. Делимся очень легким рецептом фунчозы с куриным филе и замороженной овощной смесью в соевом соусе — элементарного, но вкуснейшего деликатеса.
Ингредиенты
- Фунчоза — 200 г
- Филе курицы — 400 г
- Овощная смесь (готовая заморозка) — 400 г
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Перец молотый — на кончике ножа
- Соль — по вкусу
- Острый соус (кисло-сладкий с чили, табаско или другой) — 5 капель
- Свежая зелень — пучок по желанию
Способ приготовления
Промытое филе нашинкуйте продолговатыми полосками.
Разогрейте масло в толстостенной сковороде на сильном огне, всыпьте курицу, жарьте 3–4 минуты до легкой золотистости.
Следом всыпьте овощную смесь и, не ослабляя огонь, готовьте еще 5–6 минут.
Влейте соевый и острый соус, приправьте по вкусу, перемешайте, жарьте еще 2 минуты.
Выложите лапшу в подходящую кастрюлю, замочите в кипящей воде и дайте настояться в течение 5–10 минут (точное время смотрите на упаковке). Когда фунчоза размякнет, выложите ее в дуршлаг, чтобы дать стечь лишней жидкости.
Добавьте лапшу к другим ингредиентам, перемешайте, грейте 1 минуту.
Посыпьте измельченной зеленью и перемешайте.
Фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе можно подавать к столу.
Ранее мы поделились классическим рецептом спагетти болоньезе.