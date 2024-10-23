Секрет пышных оладий: два компонента играют главную роль

У многих хозяек во время приготовления не поднимаются оладьи. В этом случае блюдо не приносит много удовольствия. Повар Юлия Архипова рассказала, в чем секрет.

Оказывается, все дело в соли и сахаре. Оба эти компонента должны быть в тесте. Однако вводить их нужно только по рецепту. Если переборщить, то оладьи могут не подняться.

Запомните пропорции: на половину литра заготовки для оладий должно приходиться не более одного яйца. Тогда блюдо будет пышным.

Также важную роль играет масло. Вводите в тесто растительное масло. На 0,5 литра заготовки приходится всего одна ложка масла, передают «Белновости».

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