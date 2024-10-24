Личи: что это такое и как его готовить

Личи: что это за фрукт? Описание, полезные свойства, рецепты
Китайцы начали выращивать личи две тысячи лет назад, а сейчас этот экзотический фрукт стал популярным по всему земному шару. «Лента.ру» рассказывает о полезных свойствах личи и противопоказаниях, а также публикует пошаговые рецепты блюд, которые можно приготовить с участием этого фрукта.
Личи: что это за фрукт
Личи — плод вечнозеленого дерева, растущего в США, Южной Африке и странах юго-восточной Азии. У этого тропического фрукта красно-розовая пупырчатая, с бугорками, кожура, желеобразная белая мякоть и несъедобная косточка. В Китае личи называли «драконий глаз» — из-за сходства на срезе с глазом. Вкус личи чаще всего описывают, как похожий одновременно и на виноград, и на луговую клубнику. Недозрелые плоды личи немного вяжут.
Член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Международного института интегративной нутрициологии Наталья Рудакова перечислила в беседе с «Лентой.ру» наиболее популярные сорта личи:
- Mauritius;
- McLean's Red;
- Muzaffarpur;
- Wai Chee;
- Kwai May Pink;
- Kwai May Red;
- Souey Tung;
- Bengal; Haak Yip.
Поскольку личи не импортируется в Россию в больших количествах, сорт фрукта в магазинах чаще всего не указывается, на ценнике обычно можно увидеть только информацию о стране производства.
Энергетическая ценность личи
В 100 граммах продукта:
- калорийность — 66 ккал;
- белки — 0,8 грамма;
- жиры — 0,4 грамма;
- углеводы — 16,5 грамма;
- сахар — 15,2 грамма;
- клетчатка — 1,3 грамма.
Польза личи
Главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что личи считают полезным, прежде всего, из-за богатого витаминами и минералами состава: витамина С и калия в нем больше, чем во многих других фруктах.
Витамины в личи
В 100 граммах фрукта содержатся:
- витамин C — 71,5 миллиграмма;
- никотиновая кислота (витамин B3) — 0,603 миллиграмма;
- рибофлавин (витамин B2) — 0,0605 миллиграмма;
- витамин B6 — 0,1 миллиграмма;
- тиамин (витамин B1) — 0,011 миллиграмма.
Минералы в личи
В 100 граммах личи много полезных веществ:
- калий — 171 миллиграмм;
- фосфор — 31 миллиграмм;
- магний — 10 миллиграммов;
- кальций — 5 миллиграммов;
- железо — 0,31 миллиграмма;
- натрий — 1 миллиграмм;
- цинк — 0,07 миллиграмма;
- медь — 0,148 миллиграмма;
- марганец — 0,055 миллиграмма.
Личи снижает уровень холестерина, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на язвы и гастрит, увлажняет и смягчает кожу
В традиционной китайской медицине личи считается продуктом из категории теплых веществ, тонизирующих кровь и разгоняющих по телу энергию Ци — то есть субстанций, участвующих в жизнедеятельности организма или поддерживающих функциональную активность органов и тканей. По версии приверженцев традиционной китайской медицины, личи также может выгонять холод и простуду из тела человека.
Один из основных принципов китайской медицины — это вера в то, что в человеческом теле должен соблюдаться баланс тепла и холода, и что при его нарушении человек заболевает. Холодная еда питает негативную энергию инь и охлаждает тело человека, а теплая — питает чистую энергию янь и греет его. Ци при этом — это само явление энергии и жизни.
Противопоказания
К личи стоит относиться осторожно людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью, предупредил Лебедев. Беременные могут есть личи после консультации с врачом, а детям в возрасте старше трех лет можно дать попробовать один плод, и, в случае отсутствия аллергической реакции, постепенно вводить фрукт в рацион ребенка.
10 штук в день составляет норма употребления личи
Превышение этой нормы может привести к повышенному газообразованию и расстройству желудка.
Диабетикам также стоит с осторожностью вводить личи в рацион: обязательно нужно мониторить уровень сахара в крови. Фрукт богат не только сахаром, но и витаминами, а также имеет низкий гликемический индекс, поэтому умеренное употребление личи может оказать положительное влияние на самочувствие.
Как выбрать и хранить личи
Нутрициолог Рудакова советует при выборе личи обратить внимание на следующие моменты:
- Цвет кожуры личи. Он должен варьироваться от розового до красного. Коричневый цвет свидетельствует об испорченности фрукта, а плоды с желтоватой кожурой, скорее всего, недозрелые;
- Плотность. У свежего личи кожура должна быть упругой и плотной, без повреждений. При надавливании плод не должен терять форму или выделять сок;
- Вкус и запах. Мякоть личи на вкус сладкая, нежная и имеет приятный аромат, а сильный запах брожения или ферментации может говорить о том, что фрукт испортился.
3-5 дней хранится личи в холодильнике
При комнатной температуре зрелый личи может не продержаться и одного дня.
Как очистить личи
Сначала личи нужно очистить — сделать это можно и с помощью ножа, и вручную. Чтобы очистить свежий фрукт ножом, нужно сделать неглубокий надрез и снимать кожицу небольшими сегментами.
Чтобы очистить личи вручную, необходимо сжать фрукт сверху, пока шкурка фрукта не треснет на две части. Одну половинку можно сразу отсоединить пальцами, а вторую снять небольшими кусочками.
После этого необходимо удалить косточку, поскольку она непригодна в пищу. Точно так же нужно очищать и сушеные личи (такие плоды называют орехом личи).
Технолог Лебедев поясняет: «Мякоть китайской сливы настолько вкусная, что ее можно есть в свежем виде. Однако специфический вкус нравится не не всем, поэтому часто фрукт соединяют с другими продуктами: добавляют в различные десерты, напитки, соусы для мясных блюд, джемы, из него делают даже вино. Кроме того, личи используется в китайской медицине и косметологии».
Рецепты с личи
Фруктовый салат с личи и медовой заправкой
Ингредиенты:
- личи — 200 граммов;
- киви — 2 штуки;
- ананас — 1 штука;
- манго — 1 штука;
- лайм — 1 штука;
- мед — 2 столовые ложки;
- мята — для украшения.
Процесс приготовления:
Очистить и нарезать киви, ананас и манго кубиками. Смешать нарезанные фрукты и личи в большой емкости. В отдельной миске смешать сок лайма и мед, тщательно перемешать. Полить фруктовую смесь медовой заправкой и аккуратно перемешать. Украсить мятой и подать.
Тайский салат с курицей, личи и арахисом
Ингредиенты:
- куриная грудка — 200 граммов;
- личи — 100 граммов;
- огурец — 1 штука;
- сладкий перец — 1 штука;
- красный лук — 1/2 штуки;
- кинза — по вкусу;
- арахис (жареный) — 50 граммов;
- соус для салатов, например, кунжутный дрессинг или другой азиатский соус — по вкусу.
Процесс приготовления:
Отварить куриную грудку, остудить и нарезать полосками. Нарезать огурец, перец и красный лук. Смешать курицу, личи, овощи и кинзу в большой миске. Посыпать жареным арахисом и заправить соусом. Подавать сразу.
Десерт с личи и кокосовой стружкой
Ингредиенты:
- личи — 200 граммов;
- кокосовое молоко — 400 миллилитров;
- сахар — 3 столовые ложки;
- желатин — 15 граммов;
- кокосовая стружка — 50 граммов.
Процесс приготовления:
Замочить желатин в воде. Растопить желатин с кокосовым молоком и сахаром на медленном огне. Добавить личи и кокосовую стружку, тщательно перемешать. Разлить по формочкам и охладить до застывания.
Лимонад из личи с малиной
Ингредиенты:
- личи — 200 граммов;
- малина — 150 граммов;
- лимон — 1 штука;
- вода — 500 миллилитров;
- сахар — 3 столовые ложки (по вкусу);
- лед — по желанию.
Процесс приготовления:
Очистить личи и удалить косточки. В блендере смешать личи, малину, сок лимона и сахар до однородной массы. Процедить смесь через сито, чтобы удалить семена и кусочки фруктов. Развести полученный сок водой, хорошо перемешать. Подавать со льдом и дольками лимона для украшения.