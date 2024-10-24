Личи: что это такое и как его готовить

Китайцы начали выращивать личи две тысячи лет назад, а сейчас этот экзотический фрукт стал популярным по всему земному шару. «Лента.ру» рассказывает о полезных свойствах личи и противопоказаниях, а также публикует пошаговые рецепты блюд, которые можно приготовить с участием этого фрукта.

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Личи: что это за фрукт

Личи — плод вечнозеленого дерева, растущего в США, Южной Африке и странах юго-восточной Азии. У этого тропического фрукта красно-розовая пупырчатая, с бугорками, кожура, желеобразная белая мякоть и несъедобная косточка. В Китае личи называли «драконий глаз» — из-за сходства на срезе с глазом. Вкус личи чаще всего описывают, как похожий одновременно и на виноград, и на луговую клубнику. Недозрелые плоды личи немного вяжут.

Член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Международного института интегративной нутрициологии Наталья Рудакова перечислила в беседе с «Лентой.ру» наиболее популярные сорта личи:

Mauritius;

McLean's Red;

Muzaffarpur;

Wai Chee;

Kwai May Pink;

Kwai May Red;

Souey Tung;

Bengal; Haak Yip.

Поскольку личи не импортируется в Россию в больших количествах, сорт фрукта в магазинах чаще всего не указывается, на ценнике обычно можно увидеть только информацию о стране производства.

Энергетическая ценность личи

В 100 граммах продукта:

калорийность — 66 ккал;

белки — 0,8 грамма;

жиры — 0,4 грамма;

углеводы — 16,5 грамма;

сахар — 15,2 грамма;

клетчатка — 1,3 грамма.

Польза личи

Главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что личи считают полезным, прежде всего, из-за богатого витаминами и минералами состава: витамина С и калия в нем больше, чем во многих других фруктах.

Витамины в личи

В 100 граммах фрукта содержатся:

витамин C — 71,5 миллиграмма;

никотиновая кислота (витамин B3) — 0,603 миллиграмма;

рибофлавин (витамин B2) — 0,0605 миллиграмма;

витамин B6 — 0,1 миллиграмма;

тиамин (витамин B1) — 0,011 миллиграмма.

Минералы в личи

В 100 граммах личи много полезных веществ:

калий — 171 миллиграмм;

фосфор — 31 миллиграмм;

магний — 10 миллиграммов;

кальций — 5 миллиграммов;

железо — 0,31 миллиграмма;

натрий — 1 миллиграмм;

цинк — 0,07 миллиграмма;

медь — 0,148 миллиграмма;

марганец — 0,055 миллиграмма.

Личи снижает уровень холестерина, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на язвы и гастрит, увлажняет и смягчает кожу

В традиционной китайской медицине личи считается продуктом из категории теплых веществ, тонизирующих кровь и разгоняющих по телу энергию Ци — то есть субстанций, участвующих в жизнедеятельности организма или поддерживающих функциональную активность органов и тканей. По версии приверженцев традиционной китайской медицины, личи также может выгонять холод и простуду из тела человека.

Один из основных принципов китайской медицины — это вера в то, что в человеческом теле должен соблюдаться баланс тепла и холода, и что при его нарушении человек заболевает. Холодная еда питает негативную энергию инь и охлаждает тело человека, а теплая — питает чистую энергию янь и греет его. Ци при этом — это само явление энергии и жизни.

Противопоказания

К личи стоит относиться осторожно людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью, предупредил Лебедев. Беременные могут есть личи после консультации с врачом, а детям в возрасте старше трех лет можно дать попробовать один плод, и, в случае отсутствия аллергической реакции, постепенно вводить фрукт в рацион ребенка.

10 штук в день составляет норма употребления личи

Превышение этой нормы может привести к повышенному газообразованию и расстройству желудка.

Диабетикам также стоит с осторожностью вводить личи в рацион: обязательно нужно мониторить уровень сахара в крови. Фрукт богат не только сахаром, но и витаминами, а также имеет низкий гликемический индекс, поэтому умеренное употребление личи может оказать положительное влияние на самочувствие.

Как выбрать и хранить личи

Нутрициолог Рудакова советует при выборе личи обратить внимание на следующие моменты:

Цвет кожуры личи. Он должен варьироваться от розового до красного. Коричневый цвет свидетельствует об испорченности фрукта, а плоды с желтоватой кожурой, скорее всего, недозрелые;

Плотность. У свежего личи кожура должна быть упругой и плотной, без повреждений. При надавливании плод не должен терять форму или выделять сок;

Вкус и запах. Мякоть личи на вкус сладкая, нежная и имеет приятный аромат, а сильный запах брожения или ферментации может говорить о том, что фрукт испортился.

3-5 дней хранится личи в холодильнике

При комнатной температуре зрелый личи может не продержаться и одного дня.

Как очистить личи

Сначала личи нужно очистить — сделать это можно и с помощью ножа, и вручную. Чтобы очистить свежий фрукт ножом, нужно сделать неглубокий надрез и снимать кожицу небольшими сегментами.

Чтобы очистить личи вручную, необходимо сжать фрукт сверху, пока шкурка фрукта не треснет на две части. Одну половинку можно сразу отсоединить пальцами, а вторую снять небольшими кусочками.

После этого необходимо удалить косточку, поскольку она непригодна в пищу. Точно так же нужно очищать и сушеные личи (такие плоды называют орехом личи).

Технолог Лебедев поясняет: «Мякоть китайской сливы настолько вкусная, что ее можно есть в свежем виде. Однако специфический вкус нравится не не всем, поэтому часто фрукт соединяют с другими продуктами: добавляют в различные десерты, напитки, соусы для мясных блюд, джемы, из него делают даже вино. Кроме того, личи используется в китайской медицине и косметологии».

Рецепты с личи

Фруктовый салат с личи и медовой заправкой

Ингредиенты:

личи — 200 граммов;

киви — 2 штуки;

ананас — 1 штука;

манго — 1 штука;

лайм — 1 штука;

мед — 2 столовые ложки;

мята — для украшения.

Процесс приготовления:

Очистить и нарезать киви, ананас и манго кубиками. Смешать нарезанные фрукты и личи в большой емкости. В отдельной миске смешать сок лайма и мед, тщательно перемешать. Полить фруктовую смесь медовой заправкой и аккуратно перемешать. Украсить мятой и подать.

Тайский салат с курицей, личи и арахисом

Ингредиенты:

куриная грудка — 200 граммов;

личи — 100 граммов;

огурец — 1 штука;

сладкий перец — 1 штука;

красный лук — 1/2 штуки;

кинза — по вкусу;

арахис (жареный) — 50 граммов;

соус для салатов, например, кунжутный дрессинг или другой азиатский соус — по вкусу.

Процесс приготовления:

Отварить куриную грудку, остудить и нарезать полосками. Нарезать огурец, перец и красный лук. Смешать курицу, личи, овощи и кинзу в большой миске. Посыпать жареным арахисом и заправить соусом. Подавать сразу.

Десерт с личи и кокосовой стружкой

Ингредиенты:

личи — 200 граммов;

кокосовое молоко — 400 миллилитров;

сахар — 3 столовые ложки;

желатин — 15 граммов;

кокосовая стружка — 50 граммов.

Процесс приготовления:

Замочить желатин в воде. Растопить желатин с кокосовым молоком и сахаром на медленном огне. Добавить личи и кокосовую стружку, тщательно перемешать. Разлить по формочкам и охладить до застывания.

Лимонад из личи с малиной

Ингредиенты:

личи — 200 граммов;

малина — 150 граммов;

лимон — 1 штука;

вода — 500 миллилитров;

сахар — 3 столовые ложки (по вкусу);

лед — по желанию.

Процесс приготовления:

Очистить личи и удалить косточки. В блендере смешать личи, малину, сок лимона и сахар до однородной массы. Процедить смесь через сито, чтобы удалить семена и кусочки фруктов. Развести полученный сок водой, хорошо перемешать. Подавать со льдом и дольками лимона для украшения.