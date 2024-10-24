Бенто-торт на день рождения: как правильно готовить в домашних условиях

Придуманные в Азии бенто-торты быстро завоевали популярность во всем мире. На небольшом десерте можно написать поздравление с любым праздником, признание в любви или радостные новости — например, сообщить о пополнении в семье. «Лента.ру» рассказывает, почему миниатюрные торты называются «бенто», какого они должны быть размера и как их правильно приготовить.

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Что такое бенто-торт

Слово «бенто» имеет японское происхождение и переводится как «удобный». Бенто — это популярное в Азии (особенно в Японии и Китае) небольшое блюдо для тех, кто хочет взять еду с собой. Оно представляет собой коробочку с крышкой, в которой может быть обед или ужин, рассказал «Ленте.ру» су-шеф сети пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков.

Бенто-торт — это мини-версия большого торта круглой формы. Такой маленький тортик обычно предназначен для одного человека. В период карантина он стал особенно популярен во всем мире, так как многие предпочитали заказывать десерты только для себя.

Средний вес торта варьируется от 300 до 450 граммов, а диаметр кондитерского изделия составляет примерно 7-10 сантиметров

При изготовлении бенто-тортов, как правило, используются различные виды теста и начинки: например, классический ванильный бисквит с творожной начинкой или красный бархат. Также бенто часто делают шоколадным, фруктовым или ягодным.

Рецепт шоколадного бенто-торта

Ингредиенты

Для приготовления шоколадного бисквита:

мука — 50 граммов;

яйца — 3 штуки;

сахар — 4 столовые ложки;

растительное масло — 20 миллилитров;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

какао — 6 чайных ложек;

орехи — 30 граммов (любые, по вкусу).

Для приготовления пропитки к бисквиту:

молоко — 70 миллилитров;

сахар — 1 столовая ложка;

какао — 1 столовая ложка;

ванильный экстракт — половина чайной ложки.

Для приготовления шоколадного крема:

творожный сыр — 140 граммов;

молочный шоколад — 180 граммов (одна плитка);

сливки 33 процента — 200 миллилитров;

какао — 2 столовые ложки;

сахарная пудра — 20 граммов.

Приготовление

Приготовление бисквита

Разделите яйца на белки и желтки. В глубокой тарелке взбейте белки с половиной порции сахара до устойчивых пиков. В другой тарелке также взбейте желтки, добавив в них оставшуюся часть сахара, — до посветления. Обе массы соедините и вновь перемешайте до образования однородной массы. Измельчите орехи и добавьте их в яично-сахарную смесь. Затем введите туда просеянную муку, разрыхлитель и какао. В конце влейте масло и перемешайте полученную смесь до однородной массы. Полученное тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте бисквит примерно 15-20 минут в духовке при 170 градусах. После того как корж приготовился, оставьте его в выключенной духовке еще минут на 10. Готовый бисквит поместите в круглую форму и сформируйте четыре коржа диаметром около 12-14 сантиметров.

Приготовление пропитки

Смешайте все ингредиенты, а затем перелейте их в небольшую кастрюлю и прогрейте на слабом огне до растворения сахара. После того как смесь будет готова, пропитайте ею все коржи.

Приготовление крема:

Растопите плитку шоколада на водяной бане. Для этого в большую кастрюлю налейте воду и вскипятите воду. Разломайте шоколад на мелкие кусочки и положите в другую емкость. Поместите ее над большой кастрюлей с кипящей водой. Помешивайте шоколад, пока он полностью не растопится. В растопленный шоколад добавьте сливки и творожный сыр. Полученную массу тщательно взбейте. Затем насыпьте туда какао и сахарную пудру и также тщательно перемешайте.

Сборка бенто-торта

Вырежьте из готового бисквита круглые коржи нужных размеров. На каждый корж нанесите крем, включая боковые и верхнюю части маленького торта. Готовый бенто-торт поставьте в холодильник минимум на четыре часа.

Рецепт бенто-торта с матчей и вишней

Ингредиенты

Для приготовления бисквита:

яйца куриные — 3 штуки;

сахар — 4 столовые ложки;

соль — щепотка;

мука пшеничная — 80 граммов;

какао — 1 столовая ложка с горкой;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Для приготовления начинки к бисквиту:

вишня — 100 граммов;

кукурузный крахмал — 1 чайная ложка;

вода — 1 столовая ложка.

Для приготовления крема:

жирные сливки — 100 миллилитров;

творожный сыр — 100 граммов;

сахарная пудра — 2 столовые ложки;

матча порошок — 1 столовая ложка.

Приготовление

Приготовление бисквита

Просейте сухие ингредиенты через сито и добавьте разрыхлитель (его можно заменить содой гашеной уксусом). Тщательно взбейте яйца, сахар и соль до однородной консистенции. Аккуратно соедините взбитые яйца с просеянными сухими ингредиентами, обязательно в два захода. Перелейте полученную массу на подготовленный заранее противень. Запекайте бисквитные коржи около 20 минут при температуре 180 градусов.

Приготовление начинки

Смешайте в глубокой тарелке крахмал, вишню и сахар. Полученную смесь перелейте в кастрюлю и варите до загустения. Измельчите массу в блендере до однородной консистенции.

Приготовление крема

Взбейте сливки с сахарной пудрой. В полученную массу добавьте творожный сыр и сливки. Всыпьте туда матчу и все хорошо перемешайте.

Сборка бенто-торта

Вырежьте круглые коржи из готового бисквита. Нанесите на каждый корж крем. Подготовьте начинку и выложите ее между слоями. Выровняйте торт кремом, чтобы его внешний вид был идеальным.

Рецепт бенто-торта «Красный бархат»

Ингредиенты

Для приготовления бисквита:

мука — 230 граммов (приблизительно 1,5 стакана);

яйца — 2 штуки;

кефир — 150 миллилитров (чуть больше половины стакана);

растительное масло — 200 граммов (один стакан);

сахар — 200 граммов (восемь столовых ложек);

сода пищевая — 5 граммов (примерно половина чайной ложки);

разрыхлитель теста — 8 граммов;

какао — 10 граммов (две чайные ложки);

пищевой красный краситель — 1 чайная ложка;

мята — небольшая веточка.

Для приготовления начинки:

ягоды — 200 граммов;

кукурузный крахмал — 1 чайная ложка;

сахар — 70 граммов (2,8 столовые ложки).

Для приготовления крема:

сливки 33 процента — 100 миллилитров;

творожный сыр — 400 граммов;

сахарная пудра — 100 граммов.

Приготовление

Приготовление бисквита

В миску залейте кефир, добавьте соду и оставьте на пять минут. В другой емкости смешайте просеянную через сито муку, сахар, разрыхлитель, соль и какао. В третьей — взбейте яйца с растительным маслом. Влейте взбитые яйца с маслом в кефир и добавьте пищевой краситель. Все хорошо перемешайте. Сухие компоненты смешайте с кефирно-яичной смесью. Выложите полученную массу в противень и запекайте около 30-35 минут на 170 градусах в духовке.

Приготовление начинки

Протрите ягоды с сахаром. Полученную смесь перелейте в кастрюлю и варите несколько минут. Добавьте в сироп предварительно разведенный в воде кукурузный крахмал. Тщательно все перемешайте и оставьте конфитюр остывать.

Приготовление крема

Взбейте сливки, сахарную пудру и творожный сыр до однородной консистенции.

Сборка бенто-торта

Слой крема нанесите на корж, формируя бортик. В середину выложите ягодный конфитюр. Повторите последовательность для каждого коржа, кроме верхнего. Выложите верхний корж и смажьте бенто-торт со всех сторон кремом, чтобы выровнять. Посыпьте десерт красной крошкой и украсьте свежими ягодами с веточкой мяты.

Как упаковать «бенто-торт»

Бенто-торт упаковывают в ланч-бокс из сахарного тростника. Этот экологически чистый и прочный материал не только добавляет торту изысканности, но и подчеркивает его естественность. Подложка из крафтовой бумаги делает упаковку особенно привлекательной Ярослав Галков су-шеф пекарен

Эти ланч-боксы часто используют для доставки пищи: например, роллов. Упакованную в них еду удобно брать с собой в дорогу или на работу. Кондитеры обычно кладут вместе с бенто-тортом ложку или вилку, а также праздничную свечку — если десерт заказывали на день рождения.