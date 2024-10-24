Рецепт для похудения: жареная морковь с луком

Жареная морковь с луком — универсальная добавка к гарниру. При этом ее можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять в супы. Не вредит фигуре — всего 98 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 500 г моркови, луковицу, зубчик чеснока, столовую ложку томатной пасты, три столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки соли и перец черный по вкусу.

Морковь почистите и натрите на крупной терке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте морковь около 10 минут без крышки.

Нарежьте лук кубиками и добавьте к моркови. Жарьте все еще около 10 минут. Убавьте огонь, добавьте к овощам соль, перец, томатную пасту и измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте около 15 минут. Блюдо готово!