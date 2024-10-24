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Жгучая хреновина из помидоров на зиму — пошаговый рецепт

Хреновина из помидоров — блюдо родом из Сибири. Жгучие заготовки делают на зиму, чтобы наслаждаться летними витамины в холодную пору.

Рецепт жгучей хреновины из помидоров на зиму
© globallookpress.com

Хреновину из помидоров можно использовать в качестве соуса к мясу или как заправку для супов. Рекомендуем добавлять закрутку к борщу или харчо. Получается очень вкусно!

Ингредиенты

  • Томаты — 1 кг
  • Хрен — 100 г
  • Большие головки чеснока — 2 шт.
  • Соль — 1 ст. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Хрен чистим и измельчаем в блендере. Для удобства советуем предварительно нарезать корень на небольшие кружки.
  2. Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Помидоры нарезаем на дольки. Оба овоща прогоняем через мясорубку.
  3. Смешиваем томатную смесь с хреном. Сюда же добавляем сахар и соль.
  4. Готовую закрутку раскладываем по стерилизованным банкам.

Приятного аппетита!

Еда