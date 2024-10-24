Рецепт жгучей хреновины из помидоров на зиму

Хреновина из помидоров — блюдо родом из Сибири. Жгучие заготовки делают на зиму, чтобы наслаждаться летними витамины в холодную пору.

Хреновину из помидоров можно использовать в качестве соуса к мясу или как заправку для супов. Рекомендуем добавлять закрутку к борщу или харчо. Получается очень вкусно!

Ингредиенты

Томаты — 1 кг

Хрен — 100 г

Большие головки чеснока — 2 шт.

Соль — 1 ст. л.;

Сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

Хрен чистим и измельчаем в блендере. Для удобства советуем предварительно нарезать корень на небольшие кружки. Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Помидоры нарезаем на дольки. Оба овоща прогоняем через мясорубку. Смешиваем томатную смесь с хреном. Сюда же добавляем сахар и соль. Готовую закрутку раскладываем по стерилизованным банкам.

Приятного аппетита!