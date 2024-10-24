Рецепт жгучей хреновины из помидоров на зиму

Жгучая хреновина из помидоров на зиму — пошаговый рецепт
Хреновина из помидоров — блюдо родом из Сибири. Жгучие заготовки делают на зиму, чтобы наслаждаться летними витамины в холодную пору.
Хреновину из помидоров можно использовать в качестве соуса к мясу или как заправку для супов. Рекомендуем добавлять закрутку к борщу или харчо. Получается очень вкусно!
Ингредиенты
- Томаты — 1 кг
- Хрен — 100 г
- Большие головки чеснока — 2 шт.
- Соль — 1 ст. л.;
- Сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Хрен чистим и измельчаем в блендере. Для удобства советуем предварительно нарезать корень на небольшие кружки.
- Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Помидоры нарезаем на дольки. Оба овоща прогоняем через мясорубку.
- Смешиваем томатную смесь с хреном. Сюда же добавляем сахар и соль.
- Готовую закрутку раскладываем по стерилизованным банкам.
Приятного аппетита!