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Как в ресторане: камамбер с помидорами в духовке с багетом

Наслаждаться изысканными блюдами, как в ресторане, можно у себя дома. Для этого вам потребуется совсем немного времени, а все необходимые ингредиенты можно приобрести в магазине у дома.

Как в ресторане: камамбер с помидорами в духовке с багетом
© globallookpress.com

Мы рекомендуем вам попробовать приготовить ароматную вечернюю закуску — запеченный камамбер с помидорами в духовке с багетом. Это блюдо не только порадует своим вкусом, но и станет настоящим украшением вечера.

Ингредиенты

  • Черри — 250 г
  • Камамбер — 1 шт.
  • Чеснок — 3 головки;
  • Багет — 1 шт.
  • Прованские травы — по вкусу
  • Оливковое масло — по вкусу

Способ приготовления

  1. Камамбер выкладываем в широкую форму для запекания. По правую сторону от сыра размещаем ломтики багета, слева — черри.
  2. Все ингредиенты посыпаем прованскими травами и сдабриваем оливковым маслом. При желании можно добавить крупную соль.
  3. Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем закуску в печь на 15–20 минут.
  4. Подсушенный багет обмакиваем в плавленом камамбере и томатах. Приятного аппетита!

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Еда