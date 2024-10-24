Как в ресторане: камамбер с помидорами в духовке с багетом

Наслаждаться изысканными блюдами, как в ресторане, можно у себя дома. Для этого вам потребуется совсем немного времени, а все необходимые ингредиенты можно приобрести в магазине у дома.

Мы рекомендуем вам попробовать приготовить ароматную вечернюю закуску — запеченный камамбер с помидорами в духовке с багетом. Это блюдо не только порадует своим вкусом, но и станет настоящим украшением вечера.

Ингредиенты

Черри — 250 г

Камамбер — 1 шт.

Чеснок — 3 головки;

Багет — 1 шт.

Прованские травы — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Способ приготовления

Камамбер выкладываем в широкую форму для запекания. По правую сторону от сыра размещаем ломтики багета, слева — черри. Все ингредиенты посыпаем прованскими травами и сдабриваем оливковым маслом. При желании можно добавить крупную соль. Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем закуску в печь на 15–20 минут. Подсушенный багет обмакиваем в плавленом камамбере и томатах. Приятного аппетита!

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