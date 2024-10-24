Фермеры представили свои товары на ярмарке в филармонии Кузбасса

В филармонии в областном центре Кузбасса прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На месте развернулась целая ярмарка – местные фермеры представили гостям большое разнообразие вкусных угощений.

В Государственной филармонии Кузбасса накануне, 23 октября, состоялся торжественный прием в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На месте развернулась целая ярмарка – для гостей были представлены товары как местных производителей области, так и экспортная продукция. Атмосферу мероприятия в объектив камеры поймал фотокорреспондент VSE42.Ru Андрей Зонин.

© Vse42.ru

Так, столы на приеме ломились от большого количества разных вкусных угощений. Гости могли попробовать колбасы, рыбу, сладости, овощи, сыры, мясо, закуски, мед, молочную продукцию и многое другое.

© Vse42.ru

Помимо этого, посетителям показали и красивые творческие номера. А все желающие могли сделать памятные фотографии в атмосферной фотозоне.