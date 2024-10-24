Фермеры представили свои товары на ярмарке в филармонии Кузбасса

Сочно и вкусно: местные фермеры представили множество товаров на ярмарке в филармонии Кузбасса
В филармонии в областном центре Кузбасса прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На месте развернулась целая ярмарка – местные фермеры представили гостям большое разнообразие вкусных угощений.
В Государственной филармонии Кузбасса накануне, 23 октября, состоялся торжественный прием в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На месте развернулась целая ярмарка – для гостей были представлены товары как местных производителей области, так и экспортная продукция. Атмосферу мероприятия в объектив камеры поймал фотокорреспондент VSE42.Ru Андрей Зонин.
Так, столы на приеме ломились от большого количества разных вкусных угощений. Гости могли попробовать колбасы, рыбу, сладости, овощи, сыры, мясо, закуски, мед, молочную продукцию и многое другое.
Помимо этого, посетителям показали и красивые творческие номера. А все желающие могли сделать памятные фотографии в атмосферной фотозоне.