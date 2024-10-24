Штрудель: необычный рецепт российских немцев в казане

Штрудель у российских немцев — это не просто десерт, а полноценное блюдо, которое готовят в казане. В отличие от австрийской версии, в рецептах российских немцев штрудель бывает не только яблочным, но и часто дополняется мясными или овощными начинками и готовится на пару. Этот вариант штруделя напоминает сытный пирог.

Продукты для штруделя в казане

Мука — 500 г

Вода (теплая) — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Картофель — 5–6 шт.

Белокачанная капуста — 1/2 кочана

Мясо (свинина или говядина на выбор) — 500 г

Лук — 1 шт.

Масло подсолнечное — для жарки

Перец черный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт штруделя в казане

Просейте муку в миску, добавьте яйцо, соль и сахар. Постепенно влейте теплую воду и замешивайте тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Оставьте тесто под пленкой на полчаса, чтобы оно отдохнуло.

Подготовьте овощи: мелко нарубите лук, нашинкуйте капусту, нарежьте картошку небольшими кубиками.

Мясо нарежьте на кусочки небольшого размера, обжарьте до румяности. Отправьте к нему мелко нарубленный лук, картошку с капустой. Тушите на средней мощности плиты минут 20. Не забудьте посолить и поперчить.

Тесто раскатайте в пласт толщиной около 1–2 мм. Нарежьте его длинными полосками. Сверните каждую полосу в рулет, немного прижимая края, чтобы штрудель не раскрылся при готовке.

Разогрейте казан с небольшим количеством растительного масла. Выложите мясо с овощами, а сверху разместите сформированные штрудели. Добавьте воды, чтобы покрыть начинку. Готовьте штрудель на среднем огне под крышкой полчаса или чуть дольше.

Готовый штрудель можно подавать с сметаной или другим любимым соусом.

Традиции и особенности приготовления штруделя в казане:

Штрудель российских немцев — это сытное блюдо, которое готовят для больших семейных застолий.

Тесто должно быть мягким и эластичным, чтобы штрудель получился нежным, а начинка — сочной.

Попробуйте приготовить этот уникальный рецепт штруделя, и вы удивите своих близких необычным сочетанием вкусов и текстур.