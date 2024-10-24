Штрудель: необычный рецепт российских немцев в казане
Штрудель у российских немцев — это не просто десерт, а полноценное блюдо, которое готовят в казане. В отличие от австрийской версии, в рецептах российских немцев штрудель бывает не только яблочным, но и часто дополняется мясными или овощными начинками и готовится на пару. Этот вариант штруделя напоминает сытный пирог.
Продукты для штруделя в казане
- Мука — 500 г
- Вода (теплая) — 250 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Картофель — 5–6 шт.
- Белокачанная капуста — 1/2 кочана
- Мясо (свинина или говядина на выбор) — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Масло подсолнечное — для жарки
- Перец черный молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт штруделя в казане
Просейте муку в миску, добавьте яйцо, соль и сахар. Постепенно влейте теплую воду и замешивайте тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Оставьте тесто под пленкой на полчаса, чтобы оно отдохнуло.
Подготовьте овощи: мелко нарубите лук, нашинкуйте капусту, нарежьте картошку небольшими кубиками.
Мясо нарежьте на кусочки небольшого размера, обжарьте до румяности. Отправьте к нему мелко нарубленный лук, картошку с капустой. Тушите на средней мощности плиты минут 20. Не забудьте посолить и поперчить.
Тесто раскатайте в пласт толщиной около 1–2 мм. Нарежьте его длинными полосками. Сверните каждую полосу в рулет, немного прижимая края, чтобы штрудель не раскрылся при готовке.
Разогрейте казан с небольшим количеством растительного масла. Выложите мясо с овощами, а сверху разместите сформированные штрудели. Добавьте воды, чтобы покрыть начинку. Готовьте штрудель на среднем огне под крышкой полчаса или чуть дольше.
Готовый штрудель можно подавать с сметаной или другим любимым соусом.
Традиции и особенности приготовления штруделя в казане:
- Штрудель российских немцев — это сытное блюдо, которое готовят для больших семейных застолий.
- Тесто должно быть мягким и эластичным, чтобы штрудель получился нежным, а начинка — сочной.
Попробуйте приготовить этот уникальный рецепт штруделя, и вы удивите своих близких необычным сочетанием вкусов и текстур.