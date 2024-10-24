Модель Родригес поделилась лайфхаком, который помогает не плакать от лука

Возлюбленная Криштиану Роналду удивила поклонников находчивостью. Джорджина Родригес показала простой способ, который помогает ей не плакать от лука. Модель посоветовала во время готовки надевать брендовые очки, которые если уж совсем от слёз не спасут, то, по крайней мере, сделают их менее заметными.

Кроме того, Джорджина уверена, что при любых обстоятельствах можно оставаться стильной, поэтому даже для того, чтобы пожарить картошку на ужин, стоит одеваться соответствующе. Подписчики Родригес идею модели оценили и похвалили её за находчивость и хорошее чувство юмора. Некоторые пообещали, что при случае обязательно воспользуются лайфхаком.