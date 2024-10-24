Как выбрать сметану в магазине: проверенные советы

Существует несколько проверенных советов, как выбрать сметану в магазине. Эксперты советуют внимательно читать состав и обращать внимание на жирность продукта.

Во-первых, посмотрите на жирность продукта. Чем выше жирность, тем сметана будет дороже. Важно помнить, что количество молочнокислых микроорганизмов должно быть не меньше 1×107КОЕ/г.

Во-вторых, почитайте состав. В нем должны быть сливки и закваска. Чего точно не должно быть в сметане, так это искусственных добавок, ароматизаторов, консервантов. Стоит избегать кисло-молочных продуктов с добавлением растительных жиров, используемых для увеличения объема.

В-третьих, внимательно осмотрите упаковку. На ней должно быть написано «сметана», а не «сметанный продукт». Сама упаковка должна быть без повреждений, текст состава и дата изготовления — четко пропечатаны.

Некоторые эксперты не советуют покупать сметану, у которой очень долгий срок годности. Он должен быть коротким. Если срок хранения составляет 5–7 дней, это значит, что продукт, подвергнут специальной обработке. Эксперты отмечают, что в этом случае уничтожаются не только вредные, но и полезные для кишечника бактерии.

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