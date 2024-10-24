Семь рецептов быстрых блюд из белокочанной капусты на каждый день

Капуста не только полезный, но и универсальный продукт. Она в равной степени хороша в супах, закусках и вторых блюдах. Приводим 7 рецептов быстрых блюд из белокочанной капусты на каждый день: от греческого деликатеса до диетических закусок.

Лаханоризо — капуста с рисом по-гречески

Капуста — 500 г

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Рис — 1 стакан

Сок томатный — 1/2 стакана

Вода — 2 стакана

Перец чили — по вкусу

Петрушка свежая — пара стеблей

Соль, перец — по вкусу

Кориандр — 1 ч. л.

Масло — 2–3 ст. л. для жарки

Нашинкуйте морковку и луковицу мелкими кубиками, выложите в сковородку с разогретым маслом и готовьте до мягкости, периодически помешивая. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посыпьте солью и примните. Всыпьте в сковороду к другим овощам, поперчив и сдобрив кориандром, жарьте на сильном огне до мягкости. Залейте ингредиенты томатным соком и тушите 5 минут. Далее всыпьте промытый просушенный рис, жарьте 1 минуту, после чего влейте воду так, чтобы она полностью покрыла рис. Когда смесь закипит, накройте крышкой и готовьте полчаса на слабом огне. Затем снимите блюдо с плиты и дайте настояться под крышкой в течение 20 минут. Перед подачей украсьте нашинкованной зеленью.

Капустная солянка с сосисками

Капуста — 800 г

Сосиски — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Кетчуп (можно взять томатную пасту) — 2 ст. л.

Соль, перец — щепотка

Растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки

Мелко нашинкованную капусту посыпьте солью и перцем, выложите в сковородку с маслом, чуть обжарьте, затем тушите на слабом огне под крышкой около 15 минут. В отдельной сковороде соедините морковные кружочки с мелкими кубиками лука, обжарьте на масле до золотистости, добавьте кетчуп, дайте массе закипеть и еще немного подержите на огне. Соедините получившуюся смесь с капустой, следом всыпьте кружочки сосисок, тушите 10 минут на слабом огне.

Пирог с капустой и яйцами из готового слоеного теста

Слоеное дрожжевое тесто — 400 г

Капуста — 1 кг

Яйца — 5 шт.

Сливочное масло — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — 3 ст. л.

Кунжут — горсть

Выложите тесто размораживаться. Очистите и произвольно измельчите кочан, пересыпьте в чашу блендера и измельчите. Получившуюся мякоть отожмите от сока, затем выложите в сковороду с растительным маслом и жарьте 7–10 минут под крышкой. За минутку до конца готовки добавьте кусочек сливочного масла. Отварите 4 яйца, после остывания очистите, крупно натрите и всыпьте к капусте. Раскатайте половину теста так, чтобы оно покрыло дно и стенки формы. Сверху выложите равномерный слой начинки. Раскатайте остатки теста, накройте пирог, сделайте прорези для выхода пара. Смажьте оставшимся взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте 20–25 минут на 180 градусах.

Капустная запеканка под сырной шапкой

Капуста — 450 г

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр твердых сортов — 85 г

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — 3 ст. л.

Измельчите овощи: капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковку крупно натрите. Соедините ингредиенты в сковородке и тушите на масле 15–20 минут до готовности. В процессе всыпьте соль и перец. Яйца взбейте вилкой до однородности. Сыр измельчите на крупной терке. Когда капуста чуть остынет, смешайте ее с яичной массой. Распределите овощную смесь по форме для выпечки, смазанной маслом. Посыпьте сыром. Выпекайте 20 минут на 180 градусах.

Салат «Коул Слоу», заправленный сметаной и майонезом

Капуста — 300 г

Морковь — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Горчица — 2 ч. л.

Сок лимона — 2 ч. л.

Сахар — 1 ст. л. без горки

Соль — по вкусу

Нашинкуйте овощи мелкой соломкой, смешайте. В пиале соедините майонез с горчицей и сметаной, полейте лимонным соком, посыпьте солью и сахаром, хорошенько перемешайте. Заправьте овощи получившимся соусом, еще раз перемешав.

Салат «Метелка» для улучшения работы ЖКТ

Капуста — 500 г

Морковь — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Масло оливковое — 2 стол. л.

Очищенные овощи нашинкуйте тонкой короткой соломкой, соедините в подходящей емкости. Заправьте маслом и хорошенько перемешайте. Поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы салат настоялся.

Капустный салат с копченой колбасой

Капуста — 250 г

Колбаса копченая — 100 г

Огурец — 1 шт.

Луковица — 1/4 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Кочан нашинкуйте мелкой соломкой, отожмите, чтобы мякоть пустила сок. Очищенную колбасу нарежьте кубиками или полукольцами, добавьте к капусте. Следом выложите лук, нарезанный тонкими полукольцами. Наконец, добавьте крупно натертый огурец, посолите и заправьте майонезом. Хорошенько перемешайте.

Теперь вы знаете, что приготовить из белокочанной капусты на скорую руку. Приведенные блюда займут у вас минимум времени: от 10 минут до часа.

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