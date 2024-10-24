Три рецепта: эксперты рассказали, как приготовить здоровый фастфуд

В Роспотребнадзоре считают, что даже такие блюда можно сделать полезными. Главное - это качественные продукты и правильное их сочетание.

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Спринг-ролл - быстрый вариант с правильными ингредиентами. Из плюсов: не вредит фигуре, вкусно и сытно.

Понадобится: тонкий лаваш - 2 листа, тофу - 250 г, авокадо - 1 шт., крупная морковь - 1 шт., вяленые помидоры - 120 г и листья шпината - 50 г.

Для заправки: соевый соус - 2 ст. л., бальзамический уксус - 1 ч. л., оливковое масло - 1 ст. л., жидкий мед - 1 ст. л.

Приготовление: нарезать тофу крупными кубиками, а мякоть авокадо - мелкими. Очищенную морковь натереть на терке и смешать все ингредиенты в миске. Далее добавить вяленые томаты, заправить соевым соусом, медом, оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Начинку выложить на лист лаваша и плотно свернуть роллы. Перед подачей их можно слегка поджарить в сковороде без масла.

С начинкой можно экспериментировать. Подойдет нежирная курица или индейка, рыба, креветки, огурцы, свежие помидоры, зелень.

Морковка фри гораздо полезнее, чем картошка. Плюсы: не приводит к ожирению, не повышает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Понадобится: морковь - 4 шт., оливковое масло - 2 ст. л., паприка - 1 ч. л., сушеный базилик - 1 ч. л., соевый соус - 2 ст. л.

Для соуса: сметана 25 % - 200 г, чеснок - 2 зубчика, лимонный сок - 1 ст. л., укроп - 5-6 веточек, соль - по вкусу.

Приготовление: морковь почистить и нарезать брусками (как картофель фри), залить ее оливковым маслом и соевым соусом, посыпать специями и оставить на 30 минут, чтобы овощ пропитался.

Противень застелить пергаментом, выложить бруски моркови на небольшом расстоянии друг от друга, поставить блюдо в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут, затем перевернуть бруски и запекать еще столько же.

Для соуса: смешать сметану, пропущенный через пресс чеснок, мелко нашинкованный укроп и лимонный сок, посолить.

Подать морковь в горячем виде вместе с готовым соусом.

Полезная пицца. Для теста можно использовать цельнозерновую муку или сделать основу из рубленого куриного филе. Для полезной начинки подойдут овощи, зелень и нежирные сыры.

Понадобится: цельнозерновая мука - 120 г, мягкий творог 5 % - 100 г, яйцо - 1 шт., разрыхлитель - 0,5 ч. л., оливковое масло - 1 ч. л., соль - щепотка, помидоры черри - 150 г, фета - 70 г, листья шпината - горсть, натуральный йогурт - 1 ч. л., томатная паста - 1 ч. л.

Приготовление: в миске смешать муку, разрыхлитель и соль. В другой - взбить творог, яйцо и оливковое масло. Далее соединить сухую и жидкую основы, замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут.

Затем раскатать круглый пласт, смазать соусом из томатной пасты и йогурта, посыпать раскрошенной фетой и разложить дольки черри. По своему вкусу можно добавить и другие ингредиенты: кольца лука или оливки. Выпекать пиццу в духовке при 200 градусах до готовности.