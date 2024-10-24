Раскрыт секрет приготовления кыстыбыя

Рестораторы Казани подготовили для гостей саммита БРИКС специальное меню, включающее национальные блюда. Одно из них – кыстыбый или татарская лепешка. О секретах ее приготовления ТАСС рассказал бренд-шеф группы компаний Алексей Чернов.

© Mir24.TV

«Классический кыстыбый всегда делался с пшенной кашей, позже – с картофельным пюре. Картофельное пюре оставалось с вечера и на утро готовили с ним кыстыбый. Рецепт простой: мука, вода, соль, сахар. Мы немного добавляем куркуму, кто-то добавляет желток», – поделился Чернов.Небольшой шарик теста раскатывается, а затем обжаривается на сухой сковороде. Затем на этот пласт выкладывается начинка: картофельное пюре либо готовая пшенная каша. «Закрывается полумесяцем и уже обжаривается на сливочном масле. Или так же на сухой сковороде, но тогда после обжарки ее смазывают сливочным маслом», – добавил ресторатор.

Блюдо традиционно подают с татарской сметаной – каймаком. Кыстыбый пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Часто рестораны стараются сделать более современные версии блюда. Так, можно встретить «кыстыбургеры», где в качестве начинки используется конина или утка с различными добавками и соусами.

Накануне вечером президент России Владимир Путин лично встречал мировых лидеров на торжественном приеме в Казани по случаю саммита БРИКС. Выступая перед гостями, глава государства поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия между странами. В меню значились татарская лепешка кыстыбый, пельмени с осетриной или вареники с грибами, а также голень ягненка, томленая с овощами, овощная лазанья или запеченный с овощами судак. На десерт гостям предложили яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт. Кроме того, были доступны безалкогольные напитки, а также вина с южных виноградников Краснодарского края.