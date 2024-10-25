Повар объяснил, чем полезна кукуруза

Кукуруза полезна тем, что поддерживает витаминно-минеральный баланс в организме, рассказал «Радио 1» шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, также этот злак надолго утоляет голод.

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«Поддерживает витаминно-минеральный баланс, что позволяет длительное время чувствовать себя комфортно по всем параметрам. Свежая кукуруза полезнее, в ней содержится очень много витаминов и минералов, однако она не всеми усваивается из-за клетчатки и крахмала», — объяснил шеф-повар.

Специалист отметил, что консервированная кукуруза теряет полезные свойства, поэтому она не содержит минералов и витаминов. Также иногда в консервы добавляют консерванты, чтобы продукт хранился как можно дольше.

«Но из такой можно сварить овощной суп или куриную лапшу с добавлением зерен», — добавил Крюков.

Ранее технолог Светлана Старова рассказала, что при правильном питании не нужно отказываться от консервов. По ее словам, многие консервированные продукты можно добавить в сбалансированный рацион.

До этого экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал, что даже при самом худшем раскладе в России не будет критически низкого уровня урожая кукурузы. По его словам, если что, можно будет закупить товар у Бразилии и Аргентины.