Рецепт для похудения: омлет с крабовыми палочками

Привычный завтрак можно легко разнообразить крабовыми палочками. Это уже знакомые продукты, которые встречаются по отдельности, но вместе создают оригинальное блюдо и при этом не вредят фигуре — всего 134 ккал на 100 г.

На две порции возьмите два яйца, 100 г крабовых палочек, три столовые ложки молока, столовую ложку растительного масла, 50 г зеленого лука, соль и перец по вкусу.

Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте нарезанные крабовые палочки. В отдельной миске взбейте яйца, молоко, добавив соль и перец. После размешивания добавьте нарезанную зелень и снова перемешайте.

Добавьте яичную смесь к крабовым палочкам и обжарьте около 10 минут. Завтрак готов!

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