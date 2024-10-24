Онлайн или офлайн: как выгоднее покупать продукты

Издание «Комсомольская правда» сравнило доставку из самых популярных супермаркетов в России. Ее корреспондент на протяжении месяца тестировала службы доставки, итоги расписаны в материале газеты.

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«Пятерочка»

Минимальная сумма заказа в данной сети отсутствует. Платная доставка предусмотрена при заказе от 0 до 500 рублей, стоимость услуги составляет 199 рублей. При этом бесплатная доставка будет осуществлена при заказе от 500 рублей. Товары привозят быстрее, чем другие сети, доставка занимает от 30 мин, говорится в публикации.

«Магнит»

Минимальная сумма заказа в данной сети составляет 500 рублей. При заказе до 500 рублей товары не доставляют. Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 500 рублей. Доставка занимает от 2 часов, заказанную продукцию привозят в день заказа.

«Перекресток»

Покупатели смогут заказать товары в этой сети лишь на сумму 900 рублей и более. При заказе от 900 до 1400 рублей за доставку необходимо заплатить 199 рублей, при заказе от 1400 до 2100 руб. - 149 рублей. При этом компания бесплатно доставит продукцию при заказе от 2100 рублей. Также за сборку и упаковку нужно будет отдать 23 рубля. При оформлении доставки можно выбрать временной интервал на день заказа или заказать на завтра, выяснила корреспондент.

«Спар»

В указанной сети минимальная сумма заказа составляет 500 рублей для «Доставки за час» и 1500 рублей - для обычной доставки. В компании не предусмотрена платная доставка, при этом при заказе на сумму меньше минимальной товары не доставляют. Бесплатная доставка осуществляется при заказе на сумму выше минимальной.

«Время доставки: можно заказать «Доставку за час», а можно обычную – привезут не раньше, чем через 2 часа. Для обычной доставки можно выбрать временной интервал, заказать на любой из ближайших семи дней», – отметило издание.

«ВкусВилл»

В магазине не предусмотрена минимальная сумма заказа, пишет обозреватель. Сумма доставки составляет 149 рублей, если выбрать товары нужно получить в течение 30 мин. При этом, если курьер опоздает, деньги за услугу будут возвращены. Бесплатная доставка осуществляется от любой суммы заказа, если не выбирать услугу «Доставим за 30 минут». Продукцию привезут в течение часа, однако также можно выбрать интервал на текущий день и на завтрашний.

«Лента»

Торговая сеть решила установить минимальную сумму заказа на уровне 2500 рублей. Компания предусмотрела лишь бесплатную доставку, однако в данном случае нужно заказать товары на 2500 рублей и более, за сборку нужно будет отдать 59 рублей. Время доставки - около 40 минут, если выбрать раздел «Супер Лента» с ограниченным выбором товаров. При этом доставка займет 1,5 часа, если выбрать «Гипер Ленту» с полным ассортиментом. Можно выбрать временной интервал доставки, заказать на любой из ближайших трех дней, отмечает обозреватель.

Она пришла к выводу, что цены в онлайне и офлайне практически не отличаются. По словам Виктора Субботина, эксперта по стратегическому маркетингу компании DMS-media, с помощью доставки компании могут наращивать общий объем продаж. Это компенсирует различные расходы, в частности зарплату сборщикам и курьерам, отметил он.