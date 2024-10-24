Маринованная капуста быстрого приготовления: очень легкий рецепт
Маринованная капуста — прекрасное дополнение к любому блюду. Особенность этого рецепта заключается в его быстроте: всего несколько часов, и вы уже можете наслаждаться ароматной и хрустящей капустой. Идеально для тех, кто ценит свое время и хочет быстро получить великолепный результат.
Продукты для рецепта маринованной капусты
- Свежая белокочанная капуста — 1 кг
- Морковка — 1 шт.
- Свекла — 1 шт. (по желанию, для цвета)
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Вода питьевая — 1 л
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Поваренная соль — 1 ст. л.
- Уксус (возьмите 9%) — 100 мл
- Масло подсолнечное (можно заменить на оливковое) — 100 мл
- Лавровый лист — 2 шт.
- Черный перец горошком — 5–6 шт.
Пошаговый рецепт
Нарежьте капусту тонкими полосками. Натрите морковь и свеклу крупно. Нарежьте чеснок тонкими пластинами.
В заранее подготовленную емкость (стерилизованную банку) положите все эти ингредиенты. Рекомендуем чередовать слои.
В подходящего объема кастрюлю налейте воду, посолите, добавьте сахар, лаврушку, поперчите. Доведите до кипения, затем добавьте уксус и растительное масло. Снимите с огня и дайте маринаду немного остыть.
Залейте овощи горячим маринадом. Оставьте на несколько часов при комнатной температуре.
Через некоторое время капуста будет готова к употреблению. Храните ее в холодильнике до нескольких недель.
Советы по приготовлению:
- Для яркого цвета и необычного вкуса добавьте свеклу.
- Чеснок придаст остроту, но его количество можно варьировать по вкусу.
- Если хотите капусту с кислинкой, увеличьте количество уксуса.