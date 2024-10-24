Маринованная капуста быстрого приготовления: очень легкий рецепт

Маринованная капуста — прекрасное дополнение к любому блюду. Особенность этого рецепта заключается в его быстроте: всего несколько часов, и вы уже можете наслаждаться ароматной и хрустящей капустой. Идеально для тех, кто ценит свое время и хочет быстро получить великолепный результат.

Продукты для рецепта маринованной капусты

Свежая белокочанная капуста — 1 кг

Морковка — 1 шт.

Свекла — 1 шт. (по желанию, для цвета)

Чеснок — 3–4 зубчика

Вода питьевая — 1 л

Сахарный песок — 2 ст. л.

Поваренная соль — 1 ст. л.

Уксус (возьмите 9%) — 100 мл

Масло подсолнечное (можно заменить на оливковое) — 100 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Черный перец горошком — 5–6 шт.

Пошаговый рецепт

Нарежьте капусту тонкими полосками. Натрите морковь и свеклу крупно. Нарежьте чеснок тонкими пластинами.

В заранее подготовленную емкость (стерилизованную банку) положите все эти ингредиенты. Рекомендуем чередовать слои.

В подходящего объема кастрюлю налейте воду, посолите, добавьте сахар, лаврушку, поперчите. Доведите до кипения, затем добавьте уксус и растительное масло. Снимите с огня и дайте маринаду немного остыть.

Залейте овощи горячим маринадом. Оставьте на несколько часов при комнатной температуре.

Через некоторое время капуста будет готова к употреблению. Храните ее в холодильнике до нескольких недель.

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