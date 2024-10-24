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Маринованная капуста быстрого приготовления: очень легкий рецепт

Маринованная капуста — прекрасное дополнение к любому блюду. Особенность этого рецепта заключается в его быстроте: всего несколько часов, и вы уже можете наслаждаться ароматной и хрустящей капустой. Идеально для тех, кто ценит свое время и хочет быстро получить великолепный результат.

Маринованная капуста быстрого приготовления: очень легкий рецепт
© globallookpress.com

Продукты для рецепта маринованной капусты

  • Свежая белокочанная капуста — 1 кг
  • Морковка — 1 шт.
  • Свекла — 1 шт. (по желанию, для цвета)
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Вода питьевая — 1 л
  • Сахарный песок — 2 ст. л.
  • Поваренная соль — 1 ст. л.
  • Уксус (возьмите 9%) — 100 мл
  • Масло подсолнечное (можно заменить на оливковое) — 100 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный перец горошком — 5–6 шт.

Пошаговый рецепт

Нарежьте капусту тонкими полосками. Натрите морковь и свеклу крупно. Нарежьте чеснок тонкими пластинами.

В заранее подготовленную емкость (стерилизованную банку) положите все эти ингредиенты. Рекомендуем чередовать слои.

В подходящего объема кастрюлю налейте воду, посолите, добавьте сахар, лаврушку, поперчите. Доведите до кипения, затем добавьте уксус и растительное масло. Снимите с огня и дайте маринаду немного остыть.

Залейте овощи горячим маринадом. Оставьте на несколько часов при комнатной температуре.

Через некоторое время капуста будет готова к употреблению. Храните ее в холодильнике до нескольких недель.

Советы по приготовлению:

  • Для яркого цвета и необычного вкуса добавьте свеклу.
  • Чеснок придаст остроту, но его количество можно варьировать по вкусу.
  • Если хотите капусту с кислинкой, увеличьте количество уксуса.