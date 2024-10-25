Зачем жарить кофе на сковороде

Многие хозяйки сталкивались с неприятным запахом в квартире, который распространяется в процессе готовки. Он начинает витать в воздухе из-за приготовления блюда с большим количеством лука или капусты.

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В таком случае нет смысла пользоваться освежителем воздуха. А вот кофе вполне может спасти положение.

Чтобы устранить неприятный запах еды в квартире, пожарьте кофейные зерна. Делайте это после того, как вы закончите приготовление блюда.

На небольшую сковороду насыпьте немного кофейных зерен и обжарьте их в течение пяти минут, непрерывно помешивая.

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