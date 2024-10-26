Готовим классический гуакамоле с авокадо и мятой: с любовью из Мексики
Любите мексиканскую кухню? А нежный спелый авокадо? Тогда соус гуакамоле — то, что вам нужно попробовать! Делимся простым пошаговым рецептом классического гуакамоле с авокадо, мятой и лаймом.
Ингредиенты
- Авокадо спелое крупное — 2 шт;
- Лайм — 1 шт;
- Перчик чили — 1 шт;
- Свежая мята — 1 небольшой пучок;
- Соль — по вкусу;
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
Очистите авокадо от кожуры и косточек, выложите в блендер.
Лайм разрежьте пополам, залейте авокадо цитрусовым соком (выжмите его вручную или с помощью ручной соковыжималки).
Мелко нарежьте чили (косточки удалите) и листья мяты. Добавьте в чашу блендера.
Ингредиенты посолите, залейте оливковым маслом и пюрируйте до однородности.
Мексиканский соус готов!
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