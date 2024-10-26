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Готовим классический гуакамоле с авокадо и мятой: с любовью из Мексики

Любите мексиканскую кухню? А нежный спелый авокадо? Тогда соус гуакамоле — то, что вам нужно попробовать! Делимся простым пошаговым рецептом классического гуакамоле с авокадо, мятой и лаймом.

Готовим классический гуакамоле с авокадо и мятой
© unsplash

Ингредиенты

  • Авокадо спелое крупное — 2 шт;
  • Лайм — 1 шт;
  • Перчик чили — 1 шт;
  • Свежая мята — 1 небольшой пучок;
  • Соль — по вкусу;
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Очистите авокадо от кожуры и косточек, выложите в блендер.

Лайм разрежьте пополам, залейте авокадо цитрусовым соком (выжмите его вручную или с помощью ручной соковыжималки).

Мелко нарежьте чили (косточки удалите) и листья мяты. Добавьте в чашу блендера.

Ингредиенты посолите, залейте оливковым маслом и пюрируйте до однородности.

Мексиканский соус готов!

Ранее мы составили подборку блюд и снеков, к которым можно подать гуакамоле.

Еда