Диетолог рассказал, как лучше приготовить квашеную капусту

Чтобы квашеная капуста сохранила максимальное количество полезных свойств, ее необходимо правильно приготовить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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Для этого, по словам специалиста, понадобятся капуста, лук, клюква и оливковое масло.

«Рецепт достаточно прост: в капусту добавляем лук (он защищает от простуды), оливковое масло (улучшает обмен веществ и состояние сосудистой стенки) и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие», — объяснил Гинзбург.

Эксперт отметил, что таким образом в продукте будет содержаться большее количество полезных свойств и увеличится срок хранения капусты.

Также диетолог рассказал, почему стоит есть квашеную капусту и какой эффект она оказывает на организм.

Квашеная капуста — традиционный продукт, известный своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и возможном вреде этого продукта для здоровья.

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