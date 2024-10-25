Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде

Если вы цените легкие и питательные ужины, то торопитесь на кухню! Мы предлагаем приготовить быстрый и бюджетный рецепт — цветную капусту с яйцом на сковороде. Чтобы ускорить процесс, вы можете использовать свежезамороженные соцветия.

Для готовки вам потребуются:

капуста — 1 шт;

маленькие яйца — 3 шт;

масло — 15 мл;

соль — 1/2 чайной ложки;

свежемолотый перец — 1/2 чайной ложки.

Способ приготовления:

Если вы взяли свежий овощ, то подготовьте его. Капусту следует разделить на небольшие пучки и отварить. Яйца смешиваем с солью и перцем. Устанавливаем огонь на средний уровень. Готовую капусту обжариваем до появления золотистой корочки. Добавляем яйца к овощу и жарим еще три минуты.

В дополнение к цветной капусте с яйцом на сковороде рекомендуем приготовить запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью.