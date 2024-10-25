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Быстро, легко, доступно — цветная капуста с яйцом на сковороде

Если вы цените легкие и питательные ужины, то торопитесь на кухню! Мы предлагаем приготовить быстрый и бюджетный рецепт — цветную капусту с яйцом на сковороде. Чтобы ускорить процесс, вы можете использовать свежезамороженные соцветия.

Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде
© globallookpress.com

Для готовки вам потребуются:

  • капуста — 1 шт;
  • маленькие яйца — 3 шт;
  • масло — 15 мл;
  • соль — 1/2 чайной ложки;
  • свежемолотый перец — 1/2 чайной ложки.

Способ приготовления:

  1. Если вы взяли свежий овощ, то подготовьте его. Капусту следует разделить на небольшие пучки и отварить.
  2. Яйца смешиваем с солью и перцем.
  3. Устанавливаем огонь на средний уровень. Готовую капусту обжариваем до появления золотистой корочки.
  4. Добавляем яйца к овощу и жарим еще три минуты.

В дополнение к цветной капусте с яйцом на сковороде рекомендуем приготовить запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью.

Еда