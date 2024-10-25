Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде

Если вы цените легкие и питательные ужины, то торопитесь на кухню! Мы предлагаем приготовить быстрый и бюджетный рецепт — цветную капусту с яйцом на сковороде. Чтобы ускорить процесс, вы можете использовать свежезамороженные соцветия.
Для готовки вам потребуются:
- капуста — 1 шт;
- маленькие яйца — 3 шт;
- масло — 15 мл;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- свежемолотый перец — 1/2 чайной ложки.
Способ приготовления:
- Если вы взяли свежий овощ, то подготовьте его. Капусту следует разделить на небольшие пучки и отварить.
- Яйца смешиваем с солью и перцем.
- Устанавливаем огонь на средний уровень. Готовую капусту обжариваем до появления золотистой корочки.
- Добавляем яйца к овощу и жарим еще три минуты.
В дополнение к цветной капусте с яйцом на сковороде рекомендуем приготовить запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью.