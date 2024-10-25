Рецепт салата «Метелка» с белокочанной капустой

Салат «Метелка» с белокочанной капустой — элементарная бюджетная закуска из свежих овощей. Она богата витаминами и стимулирует работу ЖКТ, поэтому идеально подходит для похудения. Приводим пошаговый рецепт.

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Ингредиенты

Капуста белокочанная — 500 г;

Свекла — 1 шт;

Морковь — 2 шт;

Масло оливковое — 2 ст. л.

Способ приготовления

Овощи промойте, очистите и нашинкуйте на мелкой терке (кочан можно нарезать тонкой соломкой с помощью ножа).

Соедините ингредиенты в глубокой емкости, заправьте маслом, хорошо перемешайте.

Уберите закуску настаиваться в холодильнике.

Простой очищающий салат «Метелка» готов! При желании вы можете дополнить его тертыми яблоками или сельдереем, посыпать свежей зеленью, сбрызнуть лимонным соком.

Время приготовления — 10 минут;

Калорийность — 66 ккал на 100 г.

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