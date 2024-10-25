Рецепт для похудения: рис в томатном соусе

Вкусный и сытный гарнир на каждый день. Отлично подойдет под мясное блюдо. Рис в томатном соусе готовится быстро, просто и не вредит фигуре — всего 119 ккал на 100 г.

© unsplash

На четыре порции возьмите стакан риса, два стакана воды, две столовых ложки томатной пасты, 10 г растительного масла, соль и сухие специи по вкусу.

Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте его в глубокой сковороде на масле до прозрачного состояния. Добавьте к нему томатную пасту и перемешайте.

Через минуту всыпьте к луку промытый рис и влейте горячую воду. Все хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне около 20–25 минут, пока рис не приготовится. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что яблоки, запеченные в духовке с орехами, — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.