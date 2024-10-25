Десять рецептов вкусной выпечки с яблоками

Выпечка с яблоками зачастую проста в приготовлении, но получается очень нежной, ароматной и аппетитной. Приводим подборку 10 рецептов вкусной выпечки с яблоками на любой вкус: от необычной шарлотки до английского крамбла.

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Шарлотка с яблоками, орехами и изюмом

Мука — 1 стакан;

Сахар белый — 1 стакан;

Яйца куриные — 3 шт;

Яблоки любого сорта — 3 шт;

Разрыхлитель — 1/2 ч. л;

Изюм без косточек — 100 г;

Орехи (по вкусу) — 100 г.

Нашинкуйте яблоки дольками, вырезав сердцевины (кожуру срезайте по желанию), всыпьте в форму для выпекания ровным слоем. В емкости с высокими бортиками хорошенько взбейте яйца с сахаром, всейте муку и разрыхлитель, замешивайте тесто до однородности. Изюм замочите в кипятке на 7 минут, обсушите, измельчите ножом и вмешайте в тесто. Орехи измельчите и также всыпьте в тесто, перемешайте. Залейте фрукты получившейся массой. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте полчаса.

Штрудель из готового слоеного теста

Тесто слоеное — 250 г;

Яблоки любого сорта — 200 г;

Сахар тростниковый — 50 г;

Изюм без косточек — 30 г;

Крахмал — 1 ст. л;

Корица молотая — 1/2 ч. л;

Мука — для посыпки поверхности;

Сахарная пудра — для декора;

Лимонный сок — 2 ст. л.

Залейте сухофрукты кипящей водой, оставьте на 7 минут, обсушите. Очищенные яблоки поделите на 4 части, удалите сердцевины, после чего нарежьте мякоть тоненькими дольками. Соедините яблоки с изюмом, крахмалом и корицей, полейте цитрусовым соком, чтобы мякоть не потемнела.

Переложите размороженное тесто на широкую доску, присыпанную мукой. Раскатайте тонким пластом. Покройте начинкой половину пласта, затем, подогнув края сверху и снизу (чтобы яблоки не высыпались), сверните рулет. Положите его швом вниз, сделайте на верхушке несколько надрезов поперек.

Выложите будущий штрудель на противень, застеленный пергаментом, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовьте 40 минут. Когда десерт чуть остынет, украсьте его пудрой.

Греческий яблочный пирог милопита

Яблоки — 3 шт;

Яйца — 2 шт;

Сахар — 1/2 стакана;

Мука пшеничная — 1/2 стакана;

Грецкие орехи без скорлупы — 25 г;

Корица — по вкусу;

Соль — щепотка;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Молотая ваниль — по желанию.

Взбейте яйца с сахаром до легкой пены, всыпьте ваниль и корицу, потом всейте муку с разрыхлителем и солью. Мякоть яблок (без кожуры и сердцевинок) нашинкуйте мелкими кусочками. Орешки выложите на сухую раскаленную сковороду, погрейте 2–3 минуты, затем измельчите. Всыпьте фрукты с ореховой крошкой в тесто, перемешайте. Влейте получившуюся массу в форму, застеленную пергаментом, выпекайте полчаса или чуть больше на 180 градусах.

Заливной яблочный пирог на кефире

Яблоки кисло-сладкого сорта — 500 г;

Кефир любой жирности — 220 г;

Мука пшеничная высшего сорта — 200 г;

Сахар белый — 140 г;

Сливочное масло — 50 г + кусочек для смазывания формы;

Яйца — 2 шт;

Сода — 1 ч. л;

Соль — 1/2 ч. л;

Вытащите кефир из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (венчиком или миксером). Масло растопите, влейте к яичной смеси, следом влейте теплый кефир. Порционно всейте муку с солью и содой. Замесите вязкое тесто с помощью миксера на низкой скорости. Фрукты очистите, удалите сердцевины, мякоть нашинкуйте тонкими слайсами. Добавьте фрукты в тесто и перемешайте. Форму застелите пергаментом и смажьте кусочком масла, влейте тесто. Выпекайте 40 минут на 180 градусах.

Насыпной пирог «Три стакана»

Манка — 1 стакан;

Мука пшеничная — 1 стакан;

Сахар белый — 1 стакан;

Яблоки любого сорта — 400 г (около 4 шт.);

Сливочное масло — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соедините и перемешайте сыпучие ингредиенты. Очищенную мякоть яблок (без косточек и сердцевин) крупно натрите. Застелите пергаментом разъемную форму. Пересыпьте треть сухой смеси на дно формы, сверху распределите половину яблок. Сделайте три слоя: часть муки — остатки яблок — остатки муки. Масло, не разогревая, крупно натрите, распределите получившуюся стружку по поверхности десерта. Выпекайте 45 минут на 180 градусах.

Яблочный крамбл с овсяными хлопьями

Яблоки любого сорта — 3 шт;

Сахар белый — 50 г;

Мука пшеничная — 160 г;

Овсяные хлопья — 80 г;

Сливочное масло — 120 г + кусочек для смазывания формы;

Корица — 2 ч. л.

Соедините просеянную муку с кусочками холодного масла и 1/2 корицы, всыпьте овсянку, смешайте. Руками разомните смесь до консистенции мелкой крошки. Мякоть очищенных яблок нарежьте кубиками, всыпьте в смазанную форму. Посыпьте сначала остатками корицы и сахаром, сверху — мучной смесью. Утрамбуйте будущий крамбл ложкой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 20–25 минут.

Открытые слойки с яблоками из готового теста

Слоеное тесто бездрожжевое — 250 г;

Яблоки — 200 г;

Яйцо— 1 шт;

Сахар — 50 г;

Измельченные орехи (любые по вкусу) — горсть.

Нарежьте тесто прямоугольниками среднего размера. Мякоть яблок (кожуру можно не срезать) нашинкуйте тонкими дольками. Выложите фрукты на тесто внахлест, оставляя края прямоугольников свободными. Тщательно перемешайте яичный желток (белок не понадобится) с сахаром, смажьте будущие слойки (не только тесто, но и начинку). Украсьте булочки измельченными орехами. Выложите заготовки на противень с пергаментом, поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 12–15 минут на 180–190 градусах. Края слоек поднимутся, и фрукты окажутся в центре прямоугольных «корзинок».

Яблочный кекс

Яблоки средние любого сорта — 6 шт;

Яйца — 2 шт;

Сахар — 100 г;

Ванилин — на кончике ножа;

Манная крупа — 2 ст. л;

Сливочное масло — 1 ч. л. для смазывания формы;

Сахарная пудра — для украшения по вкусу.

Не разрезая и не очищая яблоки, вырежьте у плодов сердцевины (со стороны плодоножек) и держите в духовке порядка 15 минут на 180–190 градусах. Когда яблоки размягчатся, остудите их и протрите через сито. Яйца взбейте с сахаром до пышности и легкой пенки, вмешайте в яблочное пюре. Всыпьте манку и ванилин, хорошо перемешайте, оставьте в тепле на 15–20 минут, чтобы крупа разбухла. Влейте тесто в смазанную форму, разровняйте, выпекайте 40 минут на 180 градусах. Когда кекс остынет, украсьте пудрой.

Простые яблочные слойки из готового теста

Слоеное тесто — 500 г;

Яблоки любого сорта — 2 шт;

Корица — 1/2 ст. л;

Сахар — 100 г;

Яйца — 1 шт;

Сливочное масло — 10 г.

Яблочки нарежьте кубиками, тушите в сахаре и корице 5–7 минут до карамелизации. Тесто нарежьте прямоугольниками (размером примерно 10×5 см), чуть раскатайте. Покройте половинку каждого прямоугольника 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной теста, защипнув края, и сделайте пару продольных надрезов сверху. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо, смажьте получившейся массой слойки. Выпекайте на 200 градусах около 15–20 минут.

Яблочные кексы-пудинг на манке

Яблоки средние любого сорта — 4–5 шт;

Яйца — 3 шт;

Сахар белый — 4–5 ч. л;

Манка — 5–6 ч. л. с горкой;

Сметана любой жирности — 4–5 ст. л;

Масло растительное — 1 ст. л. для смазывания формы.

Мякоть яблок (без кожуры и сердцевинок) крупно натрите. Всыпьте к фруктам манку, сахар и сметану, хорошенько перемешайте. В отдельной емкости чуть взбейте яйца с помощью миксера, влейте к другим ингредиентам. Распределите фруктовую массу по смазанным формам. Выпекайте 15–20 минут на 180 градусах.

Благодаря подборке 10 рецептов вкусной выпечки с яблоками вы точно сможете удивить близких и порадовать самих себя. Но помните, что точное время приготовления десертов может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.

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