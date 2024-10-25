Десять рецептов вкусной выпечки с яблоками

10 рецептов вкусной выпечки с яблоками: пальчики оближешь!
Выпечка с яблоками зачастую проста в приготовлении, но получается очень нежной, ароматной и аппетитной. Приводим подборку 10 рецептов вкусной выпечки с яблоками на любой вкус: от необычной шарлотки до английского крамбла.
Шарлотка с яблоками, орехами и изюмом
- Мука — 1 стакан;
- Сахар белый — 1 стакан;
- Яйца куриные — 3 шт;
- Яблоки любого сорта — 3 шт;
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л;
- Изюм без косточек — 100 г;
- Орехи (по вкусу) — 100 г.
Нашинкуйте яблоки дольками, вырезав сердцевины (кожуру срезайте по желанию), всыпьте в форму для выпекания ровным слоем. В емкости с высокими бортиками хорошенько взбейте яйца с сахаром, всейте муку и разрыхлитель, замешивайте тесто до однородности. Изюм замочите в кипятке на 7 минут, обсушите, измельчите ножом и вмешайте в тесто. Орехи измельчите и также всыпьте в тесто, перемешайте. Залейте фрукты получившейся массой. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте полчаса.
Штрудель из готового слоеного теста
- Тесто слоеное — 250 г;
- Яблоки любого сорта — 200 г;
- Сахар тростниковый — 50 г;
- Изюм без косточек — 30 г;
- Крахмал — 1 ст. л;
- Корица молотая — 1/2 ч. л;
- Мука — для посыпки поверхности;
- Сахарная пудра — для декора;
- Лимонный сок — 2 ст. л.
Залейте сухофрукты кипящей водой, оставьте на 7 минут, обсушите. Очищенные яблоки поделите на 4 части, удалите сердцевины, после чего нарежьте мякоть тоненькими дольками. Соедините яблоки с изюмом, крахмалом и корицей, полейте цитрусовым соком, чтобы мякоть не потемнела.
Переложите размороженное тесто на широкую доску, присыпанную мукой. Раскатайте тонким пластом. Покройте начинкой половину пласта, затем, подогнув края сверху и снизу (чтобы яблоки не высыпались), сверните рулет. Положите его швом вниз, сделайте на верхушке несколько надрезов поперек.
Выложите будущий штрудель на противень, застеленный пергаментом, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовьте 40 минут. Когда десерт чуть остынет, украсьте его пудрой.
Греческий яблочный пирог милопита
- Яблоки — 3 шт;
- Яйца — 2 шт;
- Сахар — 1/2 стакана;
- Мука пшеничная — 1/2 стакана;
- Грецкие орехи без скорлупы — 25 г;
- Корица — по вкусу;
- Соль — щепотка;
- Разрыхлитель — 1 ч. л;
- Молотая ваниль — по желанию.
Взбейте яйца с сахаром до легкой пены, всыпьте ваниль и корицу, потом всейте муку с разрыхлителем и солью. Мякоть яблок (без кожуры и сердцевинок) нашинкуйте мелкими кусочками. Орешки выложите на сухую раскаленную сковороду, погрейте 2–3 минуты, затем измельчите. Всыпьте фрукты с ореховой крошкой в тесто, перемешайте. Влейте получившуюся массу в форму, застеленную пергаментом, выпекайте полчаса или чуть больше на 180 градусах.
Заливной яблочный пирог на кефире
- Яблоки кисло-сладкого сорта — 500 г;
- Кефир любой жирности — 220 г;
- Мука пшеничная высшего сорта — 200 г;
- Сахар белый — 140 г;
- Сливочное масло — 50 г + кусочек для смазывания формы;
- Яйца — 2 шт;
- Сода — 1 ч. л;
- Соль — 1/2 ч. л;
Вытащите кефир из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (венчиком или миксером). Масло растопите, влейте к яичной смеси, следом влейте теплый кефир. Порционно всейте муку с солью и содой. Замесите вязкое тесто с помощью миксера на низкой скорости. Фрукты очистите, удалите сердцевины, мякоть нашинкуйте тонкими слайсами. Добавьте фрукты в тесто и перемешайте. Форму застелите пергаментом и смажьте кусочком масла, влейте тесто. Выпекайте 40 минут на 180 градусах.
Насыпной пирог «Три стакана»
- Манка — 1 стакан;
- Мука пшеничная — 1 стакан;
- Сахар белый — 1 стакан;
- Яблоки любого сорта — 400 г (около 4 шт.);
- Сливочное масло — 400 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соедините и перемешайте сыпучие ингредиенты. Очищенную мякоть яблок (без косточек и сердцевин) крупно натрите. Застелите пергаментом разъемную форму. Пересыпьте треть сухой смеси на дно формы, сверху распределите половину яблок. Сделайте три слоя: часть муки — остатки яблок — остатки муки. Масло, не разогревая, крупно натрите, распределите получившуюся стружку по поверхности десерта. Выпекайте 45 минут на 180 градусах.
Яблочный крамбл с овсяными хлопьями
- Яблоки любого сорта — 3 шт;
- Сахар белый — 50 г;
- Мука пшеничная — 160 г;
- Овсяные хлопья — 80 г;
- Сливочное масло — 120 г + кусочек для смазывания формы;
- Корица — 2 ч. л.
Соедините просеянную муку с кусочками холодного масла и 1/2 корицы, всыпьте овсянку, смешайте. Руками разомните смесь до консистенции мелкой крошки. Мякоть очищенных яблок нарежьте кубиками, всыпьте в смазанную форму. Посыпьте сначала остатками корицы и сахаром, сверху — мучной смесью. Утрамбуйте будущий крамбл ложкой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 20–25 минут.
Открытые слойки с яблоками из готового теста
- Слоеное тесто бездрожжевое — 250 г;
- Яблоки — 200 г;
- Яйцо— 1 шт;
- Сахар — 50 г;
- Измельченные орехи (любые по вкусу) — горсть.
Нарежьте тесто прямоугольниками среднего размера. Мякоть яблок (кожуру можно не срезать) нашинкуйте тонкими дольками. Выложите фрукты на тесто внахлест, оставляя края прямоугольников свободными. Тщательно перемешайте яичный желток (белок не понадобится) с сахаром, смажьте будущие слойки (не только тесто, но и начинку). Украсьте булочки измельченными орехами. Выложите заготовки на противень с пергаментом, поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 12–15 минут на 180–190 градусах. Края слоек поднимутся, и фрукты окажутся в центре прямоугольных «корзинок».
Яблочный кекс
- Яблоки средние любого сорта — 6 шт;
- Яйца — 2 шт;
- Сахар — 100 г;
- Ванилин — на кончике ножа;
- Манная крупа — 2 ст. л;
- Сливочное масло — 1 ч. л. для смазывания формы;
- Сахарная пудра — для украшения по вкусу.
Не разрезая и не очищая яблоки, вырежьте у плодов сердцевины (со стороны плодоножек) и держите в духовке порядка 15 минут на 180–190 градусах. Когда яблоки размягчатся, остудите их и протрите через сито. Яйца взбейте с сахаром до пышности и легкой пенки, вмешайте в яблочное пюре. Всыпьте манку и ванилин, хорошо перемешайте, оставьте в тепле на 15–20 минут, чтобы крупа разбухла. Влейте тесто в смазанную форму, разровняйте, выпекайте 40 минут на 180 градусах. Когда кекс остынет, украсьте пудрой.
Простые яблочные слойки из готового теста
- Слоеное тесто — 500 г;
- Яблоки любого сорта — 2 шт;
- Корица — 1/2 ст. л;
- Сахар — 100 г;
- Яйца — 1 шт;
- Сливочное масло — 10 г.
Яблочки нарежьте кубиками, тушите в сахаре и корице 5–7 минут до карамелизации. Тесто нарежьте прямоугольниками (размером примерно 10×5 см), чуть раскатайте. Покройте половинку каждого прямоугольника 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной теста, защипнув края, и сделайте пару продольных надрезов сверху. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо, смажьте получившейся массой слойки. Выпекайте на 200 градусах около 15–20 минут.
Яблочные кексы-пудинг на манке
- Яблоки средние любого сорта — 4–5 шт;
- Яйца — 3 шт;
- Сахар белый — 4–5 ч. л;
- Манка — 5–6 ч. л. с горкой;
- Сметана любой жирности — 4–5 ст. л;
- Масло растительное — 1 ст. л. для смазывания формы.
Мякоть яблок (без кожуры и сердцевинок) крупно натрите. Всыпьте к фруктам манку, сахар и сметану, хорошенько перемешайте. В отдельной емкости чуть взбейте яйца с помощью миксера, влейте к другим ингредиентам. Распределите фруктовую массу по смазанным формам. Выпекайте 15–20 минут на 180 градусах.
Благодаря подборке 10 рецептов вкусной выпечки с яблоками вы точно сможете удивить близких и порадовать самих себя. Но помните, что точное время приготовления десертов может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.
Ранее мы составили подборку 7 рецептов яблочных пирогов.