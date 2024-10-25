Рецепт для похудения: гречка с печенкой

Гречка с печенкой — это полноценное блюдо для обеда или ужина. Оно получается вкусным, ароматным, сытным и не вредит фигуре — всего 116 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите стакан гречки, два стакана воды, одну луковицу, одну морковь, 300 г свиной печени, 0,5 чайной ложки соли, столько же перца и две столовые ложки растительного масла.

Морковь натрите на мелкой терке, а лук мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте овощи и тушите их в течение 10 минут.

Печенку промойте, удалите пленку и нарежьте крупными кусочками. Добавьте ее к овощам и тушите еще 10 минут.

Крупу промойте и всыпьте к печени с овощами, посолите, поперчите. Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите полчаса. Блюдо готово!

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