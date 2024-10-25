Как выбрать творожный сыр в магазине: проверенные советы

Есть несколько проверенных советов, как выбрать творожный сыр в магазине. Приобрести этот кисломолочный продукт и не разочароваться — задача несложная.

Первое — посмотрите на состав. В идеале в нем должны быть указаны только сливки, молоко, закваска и соль. Недобрым знаком станет наличие в составе стабилизаторов, усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов. Отметим, что в творожных сырах с различными добавками (грибы, зелень, ветчина) допускается применение некоторых пищевых добавок, в том числе стабилизаторов, консервантов, красителей и ароматизаторов. Если рядом с составом есть пометка «Сделано по ТУ», то беспокоиться не стоит: такая надпись означает, что продукт изготовлен по техническим условиям производителя.

Второе — обратите внимание на упаковку. Она должна быть целой, без повреждений, вмятин. Кроме того, не следует покупать открытые упаковки или с надрезами — есть риск, что в творожный сыр могли попасть болезнетворные бактерии и грязь.

Третье — посмотрите, соответствуют ли условия хранения кисломолочного продукта необходимым. Творожный сыр должен храниться в холодильнике при температуре от +2 до +5 градусов. В заводской упаковке продукт может храниться до 90 дней (если иного не указано производителем). Открытый творожный сыр советуют съесть в течение недели.

Купив творожный сыр, рассмотрите его дома внимательнее. Продукт должен быть однородным, пластичным, без мелких крупинок и сыворотки. Цвет хорошего творожного сыра — белый или слегка кремовый, а вкус — сливочный, без какой-либо кислинки.

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