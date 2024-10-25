Как пожарить пельмени, чтобы было вкусно: простые рецепты

Жареные пельмени — сытные и сочные. А дополнительные ингредиенты вносят разнообразие в полюбившееся блюдо. Следуйте приведенным ниже рецептам. Выясняем, как пожарить пельмени, чтобы было особенно вкусно.

Пельмени под шапкой из майонеза и сыра

Пельмени — 400 г

Масло растительное — 60 мл

Соль, молотый перец — по вкусу

Вода — 200 мл

Сыр твердых сортов — 80 г

Майонез — 2 ст. л.

Зелень свежая — 20 г

Сделайте соус: для этого смешайте воду с майонезом и приправами. Разогрейте в глубокой сковородке масло, выложите пельмени и залейте смесью. Готовьте под крышкой 10 минут, не забывая иногда помешивать. Посыпьте блюдо крупно натертым сыром, жарьте, накрыв крышкой, еще 5 минут. Подавая к столу, украсьте свежей измельченной зеленушкой.

Пельмени с сыром в сметанном соусе

Пельмени — 400 г

Сметана (жирность по вкусу) — 100 г

Сыр твердых сортов — 100 г

Свежий укроп — 20 г

Вода — 100 мл

Перец, соль — по вкусу

Масло растительное — 60 мл

Выложите пельмени в сковороду с хорошо разогретым маслом и, помешивая, жарьте 6–8 минут до золотистости. Смешайте сметану с водой и приправами так, чтобы в соусе не осталось сметанных комочков. Залейте пельмешки получившейся смесью и готовьте 10 минут на минимальном огне, пару раз перемешав. Посыпьте сыром, нашинкованным на мелкой терке, жарьте, не увеличивая огонь, под крышкой 3–4 минуты (до расплавления сыра). Перед подачей украсьте измельченным укропом.

Пельмени с помидорами и луком

Пельмени — 250 г

Томат — 1 шт.

Луковица — 1 шт.

Масло растительное — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Разогрейте половину масла в сковороде на среднем огне. Всыпьте пельмени и, чуть убавив огонь, жарьте с двух сторон около 5 минут до золотистости. Далее вмешайте лук, нашинкованный кубиками, влейте остатки масла и жарьте 2 минуты. Следом всыпьте томат, нарезанный средними кубиками, жарьте 3 минуты, посолите, поперчите. Перед подачей перемешайте.

Теперь вы знаете, как пожарить вкусные пельмени. Еще больше рецептов жареных пельменей — с аджикой, сметаной, кунжутом и не только — ищите в нашей статье.