Ученый объяснил, чем растительное молоко отличается от обычного

Элис Х. Лихтенштейн, старший научный сотрудник Центра исследований питания человека и проблем старения имени Жана Майера Министерства сельского хозяйства США, и Дайан Маккей, доцент Школы Фридмана, дали несколько советов тем, кто хочет перейти на растительное молоко вместо коровьего.

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Многие из нас думают, что растительное молоко — это то же самое, что и коровье. Однако эти напитки не эквивалентны по питательной ценности.

Коровье молоко — основной источником кальция и витамина D. Также оно даёт высококачественный белок. При этом большинство видов растительного молока содержат намного меньше белка, и этот белок имеет более низкую питательную ценность.

С точки зрения содержания белка соевое молоко похоже на коровье. Однако в нём нет кальция или витамина D, поэтому оно должно обогащаться этими веществами.

Также ароматизированное растительное молоко, как правило, содержит добавленный сахар. Некоторые виды растительного молока могут давать больше витамина Е и клетчатки, чем коровье.

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