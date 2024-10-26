Рецепт для похудения: жареные яблоки

Простой и ароматный десерт на скорую руку из яблок. Жаренные на сковороде яблоки можно использовать для начинки в блинчики или просто подавать к чаю. Не вредят фигуре — всего 92 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите два яблока, три столовые ложки пшеничной муки, по чайной ложке порошка имбиря и корицы.

Муку смешайте с имбирем, обваляйте в ней нарезанные дольки яблока. На сковороде растопите сливочное масло и каждую дольку вложите в сковороду. Обжаривайте их около семи минут на небольшом огне.

Переворачивайте яблоки и обжаривайте еще столько же на другой стороне. Перед подачей посыпьте корицей. Блюдо готово!

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