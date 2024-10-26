Зеленые помидоры по-корейски быстрого приготовления
Если вы успешный садовод и ваш последний урожай помидоров был снят еще зеленым и до сих пор не покраснел, можно дальше не ждать. Из никак не желающих набирать цвет томатов можно придумать прекрасную закуску к ужину — зеленые помидоры по-корейски быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- зеленые помидоры — 650 г;
- морковь — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 5 ч. л.;
- молотый кориандр — ½ ч. л.;
- столовый уксус 9% — 1 ч. л.;
- молотая паприка — ½ ч. л.;
- свежий чеснок — 3 дольки;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Томаты нарезать дольками, морковь натереть на терке для овощей по-корейски, чеснок покрошить ножом. Смешать овощи с приправами, солью и уксусом, перемешать и распределить вдоль стенок металлической эмалированной миски или тазика. Масло разогреть в неглубокой посуде на плите и полить им овощную смесь. Дать постоять пять минут, потом перемешать, закрыть крышкой и убрать в холодильник на половину суток. Закуска идеально подходит к мясу, рыбе, птице и любым горячим гарнирам.
- Калорийность на 100 г: 71 ккал.
- Время на кухне: 30 минут.
- Общее время приготовления блюда: 12 часов.