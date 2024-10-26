Если вы успешный садовод и ваш последний урожай помидоров был снят еще зеленым и до сих пор не покраснел, можно дальше не ждать. Из никак не желающих набирать цвет томатов можно придумать прекрасную закуску к ужину — зеленые помидоры по-корейски быстрого приготовления.

Ингредиенты:

зеленые помидоры — 650 г;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 5 ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

столовый уксус 9% — 1 ч. л.;

молотая паприка — ½ ч. л.;

свежий чеснок — 3 дольки;

оливковое масло — 2 ст. л.

Томаты нарезать дольками, морковь натереть на терке для овощей по-корейски, чеснок покрошить ножом. Смешать овощи с приправами, солью и уксусом, перемешать и распределить вдоль стенок металлической эмалированной миски или тазика. Масло разогреть в неглубокой посуде на плите и полить им овощную смесь. Дать постоять пять минут, потом перемешать, закрыть крышкой и убрать в холодильник на половину суток. Закуска идеально подходит к мясу, рыбе, птице и любым горячим гарнирам.