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Простой салат «Цезарь» с курицей: пошаговый рецепт любимого салата

«Цезарь» с курицей — это популярное блюдо с легкими ингредиентами и насыщенным вкусом. Этот салат можно легко приготовить в домашних условиях, следуя нашему пошаговому рецепту. Основа — хрустящие листья салата, сочная курица и особенная заправка.

Как приготовить салат «Цезарь» с курицей
© unsplash

Список продуктов

  • Филе куриное — 300 г;
  • Салат (возьмите ромэн или айсберг) — 1 пучок;
  • Сыр твердый — 70 г;
  • Багет или белый хлеб для сухариков — 2–3 кусочка;
  • Чеснок — 1–2 шт. (зубчики);
  • Оливковое масло — 2 ст. л. для заправки;
  • Анчоусы (по желанию) — 2–3 шт;
  • Куриное яйцо — 1 шт;
  • Сок лимона — 1 ст. л;
  • Горчица — 1/2 ч. л;
  • Томаты черри — по желанию;
  • Соль, приправы, перец.

Пошаговый рецепт

Куриное филе нарежьте на полоски небольшого размера, посолите и поперчите. Обжарьте кусочки на сковородке с минимумом масла до румяной корочки (это займет где-то минут 5–7 на каждую сторону). Дайте остыть.

Багет или другой белый хлеб нарежьте кубиками небольшого размера. Сковороду отправьте на плиту, разогрейте чуть-чуть оливкового масла, добавьте пропущенный через чеснокодавку чеснок (следите, чтобы он не подгорел). Жарьте хлеб, пока не он не станет хрустящим.

Разбейте яйцо в подходящую емкость, добавьте к нему половинку ложки горчицы немного сока лимона и оливкового масла. Если собираетесь использовать анчоусы, нарежьте их очень мелко и тоже отправьте в соус. Приправьте по вкусу.

Салатные листья порвите на мелкие кусочки, красиво уложите на посуду для подачи. Затем кладите курицу и сухарики. Можете добавить несколько помидорок черри, если любите томаты.

Полейте все заправкой, а сверху блюдо посыпьте твердым сыром.

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