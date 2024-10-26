Как приготовить салат «Цезарь» с курицей

«Цезарь» с курицей — это популярное блюдо с легкими ингредиентами и насыщенным вкусом. Этот салат можно легко приготовить в домашних условиях, следуя нашему пошаговому рецепту. Основа — хрустящие листья салата, сочная курица и особенная заправка.

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Список продуктов

Филе куриное — 300 г;

Салат (возьмите ромэн или айсберг) — 1 пучок;

Сыр твердый — 70 г;

Багет или белый хлеб для сухариков — 2–3 кусочка;

Чеснок — 1–2 шт. (зубчики);

Оливковое масло — 2 ст. л. для заправки;

Анчоусы (по желанию) — 2–3 шт;

Куриное яйцо — 1 шт;

Сок лимона — 1 ст. л;

Горчица — 1/2 ч. л;

Томаты черри — по желанию;

Соль, приправы, перец.

Пошаговый рецепт

Куриное филе нарежьте на полоски небольшого размера, посолите и поперчите. Обжарьте кусочки на сковородке с минимумом масла до румяной корочки (это займет где-то минут 5–7 на каждую сторону). Дайте остыть.

Багет или другой белый хлеб нарежьте кубиками небольшого размера. Сковороду отправьте на плиту, разогрейте чуть-чуть оливкового масла, добавьте пропущенный через чеснокодавку чеснок (следите, чтобы он не подгорел). Жарьте хлеб, пока не он не станет хрустящим.

Разбейте яйцо в подходящую емкость, добавьте к нему половинку ложки горчицы немного сока лимона и оливкового масла. Если собираетесь использовать анчоусы, нарежьте их очень мелко и тоже отправьте в соус. Приправьте по вкусу.

Салатные листья порвите на мелкие кусочки, красиво уложите на посуду для подачи. Затем кладите курицу и сухарики. Можете добавить несколько помидорок черри, если любите томаты.

Полейте все заправкой, а сверху блюдо посыпьте твердым сыром.

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