Рецепт оладьев из кабачков с сыром

Оладьи из кабачков с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Кабачки придают тесту особую нежность, а сыр добавляет приятный сливочный вкус. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо по нашему простому рецепту.

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Ингредиенты

Кабачки — 2 (среднего размера) шт;

Сыр твердый (например, пармезан) — 150 г;

Куриное яйцо — 1 шт;

Мука хлебопекарная — 3–4 ст. л;

Соль, приправы, перец — по вашему вкусу;

Подсолнечное (или другое) масло — для жарки.

Способ приготовления

Вымойте кабачки. Если они молодые (цукини), можете даже не чистить от кожицы. Более старые лучше очистить. Затем следует натереть главный ингредиент будущих оладушек крупно и слегка отжать — так мы уберем влагу.

Твердый сыр измельчите на терке. Смешайте с кусочками кабачков.

К ним в смесь вбейте яйцо, всыпьте муку, поперчите, добавьте любимых приправ, посолите. Мешайте, пока консистенция всей массы не станет однородной.

Жарьте на средней мощности плиты минуты по 2–3, пока не подрумянятся со всех сторон. Совет: чтобы получился красивый оладушек, выкладывайте столовой ложкой небольшие кружочки теста, формируя «блинчик» прямо на сковороде.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Полезные советы

Более хрустящие оладьи получаются, если добавить в тесто немного манной крупы.

Используйте различные виды сыра для разнообразия вкусов: пармезан, моцарелла или даже плавленый сыр подойдут для этого рецепта.

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