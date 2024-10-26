Рецепт для похудения: заварные блины на кефире

Вкусные и нежные блинчики получаются на кефире и кипятке. Они нежные, готовятся быстро и не вредят фигуре — всего 105 ккал на 100 г.

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На пять порций возьмите литр кефира, два яйца, 250 мл воды, по чайной ложке соды и соли, столовую ложку сахара, 1,5 стакана пшеничной цельнозерновой муки, три столовые ложки растительного масла.

Кефир подогрейте с солью и сахаром, чтобы отделилась сыворотка, перемешайте и добавьте два яйца. Понемногу добавляйте муку.

Заварите в кипятке соду, сразу добавьте в тесто и быстро перемешайте. Через минуту блинчики уже можно выпекать.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом и налейте тесто половником. Жарьте блинчики с двух сторон. Блюдо готово!

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