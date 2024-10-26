Как приготовить оладьи из кабачков с сыром и йогуртовым соусом

Хотите попробовать что-то оригинальное и вкусное? Оладьи из кабачков с сыром и йогуртовым соусом — это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту приготовления и оригинальность вкусов. Кабачки в сочетании с пикантным сыром создают насыщенный вкус, а легкий йогуртовый соус добавляет блюду свежести и яркости.

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Ингредиенты

Для оладий

Кабачки — 2 шт. (примерно 500 г);

Яйца — 2 шт;

Твердый сыр (например, Чеддер или Пармезан) — 100 г;

Мука — 4–5 столовых ложек;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Зелень — 1 пучок;

Соль и перец — на свой вкус;

Растительное масло.

Для соуса

Натуральный йогурт — 200 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Лимонный сок — 1 ч. л;

Зелень — немного для аромата;

Соль и перец — на свой вкус.

Пошаговый рецепт

Кабачки натрите на крупной терке. Если овощи молодые, можно не снимать кожуру. Добавьте немного соли и оставьте кабачки на 10 минут, чтобы они пустили сок. После отожмите жидкость, чтобы тесто не стало слишком жидким. В миску с кабачками добавьте яйца, сыр, чеснок и зелень. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте муку, контролируя консистенцию теста. Оно должно быть достаточно густым, чтобы легко формировать оладьи, но не плотным. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте порции теста и жарьте оладьи с каждой стороны пару минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Важно не перегревать масло, чтобы оладушки хорошо пропеклись внутри. Пока оладьи жарятся, приготовьте свежий соус. В миске смешайте йогурт с измельченным чесноком, лимонным соком, зеленью, солью и перцем. Перемешайте. Готовые оладьи подавайте горячими с йогуртовым соусом. Их можно украсить дополнительной зеленью или подать с легким салатом из свежих овощей для завершенного блюда.

Советы по приготовлению

Чтобы оладьи были еще более хрустящими, добавьте немного кукурузной муки.

Можно экспериментировать с сырами — попробуйте добавлять разные виды для насыщенного вкусового акцента.

Для остроты добавьте в тесто немного красного перца или паприки.

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