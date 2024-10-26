В какой воде лучше варить грибы

Ходит много разговоров о том, что во время варки грибы теряют свои полезные вещества. Это так, если нарушать технологию их приготовления. Вот как правильно варить грибы.

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Для начала хорошо промойте их и нарежьте. Затем поместите в кастрюлю и залейте холодной водой, которую нужно слить сразу после закипания.

Залейте свежую воду, доведите ее до кипения, накройте крышкой и варите на слабом огне, постоянно снимая пену и перемешивая грибы. Обязательно посолите их. Готовые грибы надо откинуть на дуршлаг и оставить еще на час.

Шампиньоны варятся около семи минут, лисички, подосиновики, вешенки — 25 минут, маслят и сыроежки — 30–40 минут, боровики и подберезовики — около часа, а опята столько же, но у них нужно сменить воду и проварить еще 40 минут.

Ранее сообщалось, что для многих любителей тихой охоты продолжается сбор урожая грибов в лесу. Ведь среди них есть полезные виды, которые благотворно влияют на организм человека. «Королем» среди грибов все-таки считается белый. Он омолаживает кожу, волосы, ногти и хорошо влияет на органы пищеварения.