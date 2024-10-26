Чем заменить вредную пищу: советы для желающих похудеть

Для того, чтобы похудеть, человек должен заменить чипсы на попкорн, белый хлеб на цельнозерновой, а соусы на заправку из оливкового масла. Об этом рассказал профессор Франклин Джозеф из Клиники снижения веса доктора Фрэнка.

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«Вместо того, чтобы тянуться за чипсами, попробуйте воздушный попкорн», — сообщили в express со ссылкой на Франклина Джозефа.

По его словам, попкорн менее калорийный, а со специями он становится особенно вкусным. Профессор отметил, что еще одной альтернативой чипсам являются овощные палочки с хумусом. Они также низкокалорийны (30 калорий против 150 калорий в чипсах), полны питательных веществ, хрустящие и сытные.

Джозеф добавил, что белый хлеб должен быть заменен в рационе на цельнозерновой. Он помогает человеку дольше сохранять сытость и регулировать уровень сахара.

Профессор подчеркнул, что покупные кремовые заправки для салатов вредны для организма — их следует заменить на домашнюю альтернативу. Эксперт посоветовал делать собственную заправку, например, из оливкового масла, выжатого сока лимона и бальзамического уксуса. Масло поддержит работу сердца, а уксус урегулирует сахар в крови.