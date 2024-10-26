Бабушкин рецепт ароматной пшенки

Если вы хотите порадовать домочадцев пшенкой, которую сами ели в детстве, приготовьте ее по бабушкиному рецепту. Аромат каши перенесет вас в детство и напомнит о бабушкиных чугунных кастрюлях в печи.

Для приготовления возьмите 200 г пшена, литр молока, 50 г сливочного масла, 0,5 чайной ложки соли и две-три столовых ложки сахара.

Крупу промойте с содой. Добавьте чайную ложку соды в первую воду, хорошо перемешайте венчиком и промойте через сито холодной водой.

В промытое пшено влейте пол-литра холодной воды и поставьте на плиту, посолите. Доведите воду до кипения и варите на медленном огне около 10 минут, пока жидкость не испарится.

Разогрейте духовку до 180 градусов, а пшенку переложите в форму. Добавьте сахар и 500 мл молока, поставьте кашу в духовку. В готовое блюдо добавьте сливочное масло.

Ранее сообщалось, что если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на готовку нет, приготовьте эту закуску из яйца и сыра. На приготовление уйдет всего 10 минут и минимум сил.