Диетолог дал совет, как приготовить мясо для пользы организма

Использование бульона при приготовлении продуктов на сильном огне препятствует возникновению реакции Майяра, рассказала диетолог Мишель Дэвенпорт из Сан-Франциско в беседе с The Guardian. По ее словам, употребление продуктов, приготовленных таким образом позволяет замедлить старение.

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«В то время как шеф-повара стараются сделать все максимально сухим, чтобы получить корочку, я поступаю наоборот», — отметила специалист.

Второй способ — это использование маринадов, особенно для мяса. Согласно исследованиям, если замариновать мясо даже на 15 минут, это все равно значительно снизит количество конечных продуктов гликирования (AGEs), наносящих вред организму, резюмировала Дэвенпорт.

Ранее врач Юлия Юсипова назвала девять неожиданных способов продлить молодость. Одним из эффективных способов борьбы с возрастными изменениями она считает физическую активность. Также медик отметила пользу от кратковременного изменения рациона и сокращения калорийности рациона.

До этого зарубежные ученые раскрыли, что костный бульон, рыба и курица помогут замедлить старение, Дело в том, что с возрастом организм производит меньше коллагена, поэтому важно употреблять продукты, содержащие белок, чтобы поддерживать его уровень. Также к таким продуктам относятся яйца, бобы и цитрусовые.