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Сможет каждый: как приготовить любимый куриный суп королевы Камиллы

Рецепт блюда опубликован в кулинарной книге королевской семьи. Королева Камилла всегда любила супы, а за годы в Букингемском дворце её главным фаворитом стал куриный суп, приготовленный по особым правилам. Повторить его у себя дома может каждый.

Как приготовить любимый куриный суп королевы Камиллы
© globallookpress.com

Рецепт любимого супа королевы Камиллы

Ингредиенты:

  • 2 отварных куриных бедра, нарезанных кубиком;
  • 1 средняя картофелина;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 большой стебель сельдерея;
  • 1 маленький кочан савойской капусты;
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока (из 1 лимона);
  • ½ ч.л. соли;
  • ½ ч.л. чёрного молотого перца;
  • cыр пармезан и зелень (для подачи).

Приготовление:

  1. Доведите куриный бульон до кипения в большой кастрюле. Варите около 20 минут, а потом добавьте нарезанный картофель. Добавьте курицу, морковь и сельдерей, нарезанные кубиками. Варите около 8 минут, пока овощи не станут мягкими. Закиньте в суп нашинкованную капусту и готовьте ещё несколько минут.
  2. Снимите кастрюлю с огня, добавьте лимонный сок, соль и перец. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте пармезаном и зеленью.

Можно подавать к столу!

Еда