Что приготовить из моркови: рецепт пирога
Пошаговое приготовление блюда с сезонным овощем.
«Приготовление морковного пирога не займёт много времени. Достаточно замесить тесто, а также взбить крем», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Осенью так хочется, чтобы дом наполнял аромат выпечки — прямо как в детстве, когда бабушка готовила свои фирменные угощения. Например, морковный пирог. Нежный крем, влажные коржи с морковью, специями и орехами — перед таким десертом сложно устоять.
Ингредиенты
Для основы:
- орех пекан — 150 г;
- растительное масло — 300 г;
- сахар — 200 г;
- яйца категории С1 — 4 шт.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- сушёный молотый имбирь — 1/2 ч. л.;
- мускатный орех — 1/2 ч. л.;
- молотая гвоздика — 1/4 ч. л.;
- мелкая морская соль — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- тёртая морковь — 390 г.
Для крема:
- творожный сыр — 250 г;
- сливочное масло — 150 г;
- мелкая морская соль — 1/3 ч. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — 100–200 г (по вкусу).
В процессе приготовления вам понадобятся две круглые формы для выпечки диаметром 20 см.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 175°C, смажьте растительным маслом формы для выпечки или положите в них пергаментную бумагу.
- Выложите пекан на сухой противень и поджарьте в духовке в течение 10–15 минут. Остудите и порубите произвольно: чем крупнее, тем более явно кусочки будут встречаться в корже и ощущаться в текстуре.
- Взбейте в большой миске масло, сахар, яйца и ванильный экстракт.
- Добавьте специи, соль и соду, перемешайте.
- Вмешайте в миску муку, чтобы не осталось комочков.
- Очистите морковь и натрите на мелкой тёрке. Смешайте с пеканом и добавьте в тесто.
- Равномерно распределите по двум формам и выпекайте около 35–40 минут одновременно. Коржи должны подняться и пружинить при лёгком прикосновении. Остудите при комнатной температуре перед добавлением крема.
- Пока тесто запекается, приготовьте начинку. Выложите в миску творожный сыр, масло, соль и ваниль. Взбейте миксером до однородности — масса должна получиться кремообразной.
- Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте.
- Выложите первый корж на большую тарелку и покройте его толстым слоем крема. Положите сверху второй корж, слегка придавите и также смажьте остатками крема.
Оставьте морковный пирог в холодильнике на пару часов, чтобы он успел пропитаться. Сверху его можно украсить пеканом или кремовыми пиками. Нарежьте порционно и подавайте с ароматным чаем.