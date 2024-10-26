Что приготовить из моркови: рецепт пирога

Пошаговое приготовление блюда с сезонным овощем.

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«Приготовление морковного пирога не займёт много времени. Достаточно замесить тесто, а также взбить крем», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Осенью так хочется, чтобы дом наполнял аромат выпечки — прямо как в детстве, когда бабушка готовила свои фирменные угощения. Например, морковный пирог. Нежный крем, влажные коржи с морковью, специями и орехами — перед таким десертом сложно устоять.

Ингредиенты

Для основы:

орех пекан — 150 г;

растительное масло — 300 г;

сахар — 200 г;

яйца категории С1 — 4 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

сушёный молотый имбирь — 1/2 ч. л.;

мускатный орех — 1/2 ч. л.;

молотая гвоздика — 1/4 ч. л.;

мелкая морская соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г;

мука пшеничная — 250 г;

тёртая морковь — 390 г.

Для крема:

творожный сыр — 250 г;

сливочное масло — 150 г;

мелкая морская соль — 1/3 ч. л.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

сахарная пудра — 100–200 г (по вкусу).

В процессе приготовления вам понадобятся две круглые формы для выпечки диаметром 20 см.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175°C, смажьте растительным маслом формы для выпечки или положите в них пергаментную бумагу. Выложите пекан на сухой противень и поджарьте в духовке в течение 10–15 минут. Остудите и порубите произвольно: чем крупнее, тем более явно кусочки будут встречаться в корже и ощущаться в текстуре. Взбейте в большой миске масло, сахар, яйца и ванильный экстракт. Добавьте специи, соль и соду, перемешайте. Вмешайте в миску муку, чтобы не осталось комочков. Очистите морковь и натрите на мелкой тёрке. Смешайте с пеканом и добавьте в тесто. Равномерно распределите по двум формам и выпекайте около 35–40 минут одновременно. Коржи должны подняться и пружинить при лёгком прикосновении. Остудите при комнатной температуре перед добавлением крема. Пока тесто запекается, приготовьте начинку. Выложите в миску творожный сыр, масло, соль и ваниль. Взбейте миксером до однородности — масса должна получиться кремообразной. Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте. Выложите первый корж на большую тарелку и покройте его толстым слоем крема. Положите сверху второй корж, слегка придавите и также смажьте остатками крема.

Оставьте морковный пирог в холодильнике на пару часов, чтобы он успел пропитаться. Сверху его можно украсить пеканом или кремовыми пиками. Нарежьте порционно и подавайте с ароматным чаем.