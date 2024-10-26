Рецепт для похудения: куриная грудка в соевом соусе

Просто, быстро и оригинально готовится куриная грудка в соевом соусе. Блюдо получится вкусным, точно порадует домочадцев и не навредит фигуре — всего 132 ккал на 100 г.

На шесть порций возьмите 500 г куриной грудки, две столовых ложки растительного масла, одну луковицу, 5 г имбиря, четыре столовых ложки соевого соуса, 10 г черного молотого перца и соль по вкусу.

Нарежьте курицу поперек волокон небольшими кусочками, переложите ее в миску, добавьте сухие приправы и соль, перемешайте, залейте соевым соусом и оставьте на 10 минут.

Очищенный лук нарежьте полукольцами. В сковороду налейте масло, обжарьте лук, добавьте курицу и хорошо перемешайте. Жарьте до образования корочки. Блюдо готово!

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